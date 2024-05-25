Генсек закликав союзників НАТО, які надають Україні зброю, дозволити використовувати її для ударів по військових цілях у Росії.

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Неопосередковано він натякнув на пом'ягшення політики адміністрації американського презедента Джо Байдена, яка наразі обмежує Україну в тому, щоб атакувати Росію за допомогою наданих США систем.

"Настав час, щоб союзники подумали, що можливо, варто скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони передали Україні", – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що це особливо актуально зараз, коли бойові дії точаться в Харкові, поблизу кордону. Дозвіл застосування зброї дозволив би Україні використовувати цю зброю по законних військових цілях на території Росії.

Україна має право захищатися

Столтенберг наголосив, що росіяни продовжуватимуть атакувати і отримувати певні територіальні здобутки у прикордонні, не рахуючись із втратами.

"Ми повинні пам'ятати, що це таке. Це загарбницька війна Росії проти України. Україна має право захищатися. І це включає нанесення ударів по цілях на території Росії", – наполягає Столтенберг.

Критика поставок зброї

Разом з тим генсек розкритикував неспроможність європейських країн виконати вже взяті на себе зобов’язання щодо поставок зброї.

"Європейські союзники пообіцяли мільйон артилерійських снарядів. Ми не побачили нічого з цього і близького", – сказав він.

Столтенберг визнав, що НАТО має уникати прямої конфронтації з Росії. Водночас він бачить різницю між постачанням зброї і прямою участю у воєнних діях.

"Ми проводимо навчання, ми постачаємо зброю, боєприпаси для України, але ми не будемо брати пряму участь з території НАТО в бойових діях над або в Україні. Тож це інша річ", – наголосив він і додав.

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