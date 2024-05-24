Офіцер ЗСУ Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що ситуація з забороною використання Україною західної зброї по території Росії є абсурдною. Водночас мотиви Заходу, зокрема, США є зрозумілими.

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Байден поступово змінює позицію

Президент США Джозеф Байден перебуває під тиском власних радників, зокрема радника з питань національної безпеки Джека Саллівана, який постійно наголошує щодо ризику ескалації.

До честі Байдена, від поступово змінює свою позицію. Від перших місяців вагань вони перейшли до надання Україні серйозних типів озброєння. Передачі нашій країні систем HIMARS також передувала жорстка дискусія. При цьому були надані менш далекобійні ракети з радіусом дії близько 150 кілометрів. Так само довго ухвалювалось рішення постачання Україні західних танків, систем Patriot.

Також після двох років дискусій передали далекобійні ракети ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані 300 кілометрів. Проте рішення щодо застосування них по території Росії досі немає. Водночас можна припустити, що це рішення врешті решт буде ухвалено,

– підкреслив офіцер ЗСУ.

Однак невідомо, що може стати тригером для цього. Імовірно сьогоднішня ситуація, коли Росія почала погрожувати безпеці країн НАТО. Йдеться про можливу зміну кордонів в Балтійському морі.

Важливо! З'явилась інформація, що російські прикордонники таємно проти ночі 23 травня зняли прикордонні буї біля естонського міста Нарва. Раніше росіяни заявляли, що незадоволені місцями розміщення буїв. МЗС Естонії з цього приводу викликала російського дипломата.

У Росії будуть великі проблеми

Ще одним тригером дозволити Україні бити західною далекобійною зброєю по Росії може стати намір Путіна створити так звану "санітарну зону" на Харківщині, де зараз ворог тисне на півночі області. Також Харків піддається жорстким обстрілам, гинуть цивільні громадяни.

Проте ЗСУ по окупованих територіях Донеччині та Луганщини можуть бити далекобійними засобами, але на Харківщині це неможливо.

"Плече, яке можемо використати, складає максимум на глибину просування противника на нашу територію – лише до 10 кілометрів. Якщо ж у нас з'явиться можливість бити далекобійною зброєю по території Росії, то вся Курська, Брянська, Бєлгородська області стають вразливими. Якщо зможемо бити ракетами SCALP-EG, ATACMS або Taurus (якщо Німеччина нам їх передасть), тоді у противника будуть дуже великі проблеми", – наголосив Тарас Березовець.

Що відомо про дозвіл Україні від США бити західною зброєю по Росії