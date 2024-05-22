Відповідну заяву озвучив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, він сподівається, що наша держава отримає обладнання, необхідне їй для захисту від російської агресії, пише 24 Канал.

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В України – зв'язані руки

Керівник комітету Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол заявив, що росіяни вибудовують усю свою артилерію і ракети прямо через кордон з Україною, які потім використовують для атак на українців.

За його словами, адміністрація Білого дому, зокрема Джейк Салліван, обмежили використання зброї, щоб Україна не могла захистити себе і відкрити вогонь у відповідь по території країни-агресорки.

Водночас Маккол пояснив, що адміністрація Білого дому не дозволяє використовувати ATACMS або ракети з установок HIMARS для атак по території Росії та провів паралель до подібної політики щодо Ізраїля.

Тому, американський посадовець поцікавився у Блінкена, чи змінять у Білому домі політику, щоб наша держава могла битися не зі "зв'язаною за спиною однією рукою".

Україна вирішуватиме сама

Блінкен заявив, що Сполучені Штати за останні два роки об'єднали 50 країн, щоб вони прийшли на захист України й надали їй зброю, необхідну для захисту і відбиття російської агресії.

Коли справа доходить до дозволу і схвалення атак за межами України, ми цього не робили, але Україні доведеться приймати свої власні рішення, і я хочу переконатися, що вона отримає обладнання, необхідне їй для ефективного захисту,

– наголосив він.

Конгрес не запроваджував обмежень

Маккол заявив, що Конгрес США схвалив виділення Україні військової допомоги й не вводив обмежень на її використання.

Він вкотре наголосив, що Салліван і адміністрація Джо Байдена ввели обмеження на цю зброю. Водночас Україна не може домогтися перемоги з подібними обмеженнями.

Я сподіваюся, що ви повернете це раднику з національної безпеки й Раді національної безпеки й зміните це політичне рішення, яке дуже небезпечне і шкідливе для українського народу,

– заявив він.