Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 13 по 19 травня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Ворог у Вовчанську

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною. На російському плацдармі на лінії Стрілеча – Зелене ворог продовжує наступальні дії. Упродовж минулого тижня ворог окупував частину села Глибока, повністю захопив Лук'янці, Красне, Мороховець, Олійникове та продовжує наступ в напрямку Липців.

Щодо Зеленого, то північ села зараз перебуває у сірій зоні, а ворог окупував територію поблизу села. Проте на початку тижня була інформація про те, що росіяни закріпилися у населеному пункті, що виявилося неправдою.





Ситуація на Півночі Харківщині / Карта DeepStateMAP

В районі Вовчанська ворог окупував село Бугруватка та більшість села Гатище. Також ворог зміг закріпитися на півночі Вовчанська. Більшість міста перебуває під контролем Сил оборони, частина міста у сірій зоні. У Вовчанську тривають вуличні бої. Саме місто, на жаль, через ворожі обстріли перетворюється на руїни, а цивільні стають жертвами атак. Станом на зараз у місті залишається близько 100 людей.





Ситуація у Вовчанську / Карта DeepStateMAP

Просування ворога біля Куп'янська

Ще одним складним напрямком на Харківщині є Куп'янський, особливо ділянка Кислівка – Крохмальне на південний схід від міста. Протягом минулого тижня ворог зміг просунутися у напрямку Іванівки в районі Кислівки, а також захопити північну частину села Берестове.

Крім того, дещо збільшилася сіра зона в районі села Коломийчиха. Просувань ворога не зафіксовано, але ворог продовжує активні штурмові дії.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

ЗСУ тримають Часів Яр

Складною залишається також і ситуація на Краматорському напрямку, де ворог веде активні штурмові дії з метою подальших просувань до Часового Яру та Костянтинівки. Однак наші воїни титанічними зусиллями відбивають майже всі атаки. Лише так можна пояснити те, що попри велику кількість штурмових дій, на більшості ділянок жодних просувань ворога не зафіксовано.

Упродовж минулого тижня ворог просунувся у напрямку села Калинівка на північ від Часового Яру. Упродовж останніх кількох тижнів лінія фронту проходить на східній межі міста, але у самому Часовому Яру росіян немає. Водночас місто потерпає від постійних російських обстрілів.





Ситуація в Часовому Яру / Карта DeepState

Стабілізація Покровського напрямку

Останні кілька тижнів ситуація на Покровському напрямку була надзвичайно складною після прориву Очеретиного. Однак упродовж минулого тижня попри велику кількість спроб ворога іти в атаку, на більшості ділянок лінія фронту залишилася незмінною. Ймовірно, однією з причин є, зокрема, й те, що наші воїни отримали довгоочікувану зброю від західних партнерів і в розпорядженні бійців суттєво більша кількість снарядів.

Протягом минулого тижня росіяни просунулися на північний схід від села Новокалинове, на лінії Новопокровське – Семенівка, а також біля Яснобродівки й Уманського та в Нетайловому.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої в Красногорівці

На Курахівському напрямку тривають бої в районі сіл Георгіївка, Парасковіївка, Побєда і Красногорівка. В останньому є ворожі просування, проте незмінно більшість села залишається під контролем ЗСУ.



Ситуація в Красногорівці / Карта DeepStateMAP

Бої в Роботиному

Ситуація на Оріхівському напрямку також складна – ворог продовжує докладати усіх зусиль для повторного захоплення Роботинського клину. Упродовж минулого тижня зафіксовані ворожі просування у напрямку Роботиного та в районі Вербового.

Станом на тепер майже все Роботине перебуває у сірій зоні, проте ворога у селі немає. Унаслідок боїв Роботине повністю знищене, тому, ймовірно, це грає злий жарт з росіянами, які прориваються в село та намагаються закріпитися.





Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

ЗСУ потрібна підтримка

Окрім згаданих сьогодні напрямків, активні бої тривають також на Лиманському та Времівському напрямках, а також в районі села Кринки. Однак наші воїни утримують свої позиції, відбивають ворожі атаки та завдають втрат росіянам. Це колосальні зусилля, і, на жаль, часто це вдається ціною здоров'я або й життів.

Тому кожен з нас повинен робити все для підтримки армії та наших воїнів. Перемога неможлива, якщо до неї не докладається вся країна.

Найпростіше, що кожен з нас може зробити – підтримати наших воїнів донатами. Кожна гривня важлива і може допомогти не тільки знищувати ворога, але й рятувати життя наших воїнів. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.