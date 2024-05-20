О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 13 по 19 мая, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Враг в Волчанске

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. На российском плацдарме на линии Стрелечья – Зеленое враг продолжает наступательные действия. В течение прошлой недели враг оккупировал часть села Глубокая, полностью захватил Лукьянцы, Красное, Мороховец, Олейниково и продолжает наступление в направлении Липцы.

Что касается Зеленого, то север села сейчас находится в серой зоне, а враг оккупировал территорию вблизи села. Однако в начале недели была информация, что россияне закрепились в населенном пункте, что оказалось неправдой.





Ситуация на Севере Харьковской области / Карта DeepStateMAP

В районе Волчанска враг оккупировал село Бугроватка и большинство села Гатище. Также враг смог закрепиться на севере Волчанска. Большинство города находится под контролем Сил обороны, часть города в серой зоне. В Волчанске продолжаются уличные бои. Сам город, к сожалению, из-за вражеских обстрелов превращается в руины, а гражданские становятся жертвами атак. По состоянию на сейчас в городе остается около 100 человек.





Ситуация в Волчанске / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага возле Купянска

Еще одним сложным направлением на Харьковщине является Купянское, особенно участок Кисловка – Крахмальное на юго-восток от города. В течение прошлой недели враг смог продвинуться в направлении Ивановки в районе Кисловки, а также захватить северную часть села Берестовое.

Кроме того, несколько увеличилась серая зона в районе села Коломыйчиха. Продвижений врага не зафиксировано, но враг продолжает активные штурмовые действия.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

ВСУ держат Часов Яр

Сложной остается также и ситуация на Краматорском направлении, где враг ведет активные штурмовые действия с целью дальнейших продвижений к Часовому Яру и Константиновке. Однако наши воины титаническими усилиями отражают почти все атаки. Только так можно объяснить то, что несмотря на большое количество штурмовых действий, на большинстве участков никаких продвижений врага не зафиксировано.

В течение прошлой недели враг продвинулся в направлении села Калиновка к северу от Часового Яра. В течение последних нескольких недель линия фронта проходит на восточной границе города, но в самом Часовом Яре россиян нет. В то же время город страдает от постоянных российских обстрелов.





Ситуация в Часовом Яре / Карта DeepState

Стабилизация Покровского направления

Последние несколько недель ситуация на Покровском направлении была чрезвычайно сложной после прорыва Очеретино. Однако на прошлой неделе, несмотря на большое количество попыток врага идти в атаку, на большинстве участков линия фронта осталась неизменной. Вероятно, одной из причин является, в частности, и то, что наши воины получили долгожданное оружие от западных партнеров и в распоряжении бойцов существенно большее количество снарядов.

В течение прошлой недели россияне продвинулись на северо-восток от села Новокалиново, на линии Новопокровское – Семеновка, а также возле Яснобродовки и Уманского и в Нетайлово.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои в Красногоровке

На Кураховском направлении продолжаются бои в районе сел Георгиевка, Парасковиевка, Победа и Красногоровка. В последнем есть вражеские продвижения, однако неизменно большинство села остается под контролем ВСУ.



Ситуация в Красногоровке / Карта DeepStateMAP

Бои в Работино

Ситуация на Ореховском направлении также сложная – враг продолжает прилагать все усилия для повторного захвата Работинского клина. В течение прошлой недели зафиксированы вражеские продвижения в направлении Работино и в районе Вербового.

По состоянию на сейчас почти все Работино находится в серой зоне, однако врага в селе нет. В результате боев Работино полностью уничтожено, поэтому, вероятно, это играет злую шутку с россиянами, которые прорываются в село и пытаются закрепиться.





Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

ВСУ нужна поддержка

Кроме упомянутых сегодня направлений, активные бои продолжаются также на Лиманском и Времовском направлениях, а также в районе села Крынки. Однако наши воины удерживают свои позиции, отражают вражеские атаки и наносят потери россиянам. Это колоссальные усилия, и, к сожалению, часто это удается ценой здоровья или жизней.

Поэтому каждый из нас должен делать все для поддержки армии и наших воинов. Победа невозможна, если к ней не прилагается вся страна.

Самое простое, что каждый из нас может сделать – поддержать наших воинов донатами. Каждая гривна важна и может помочь не только уничтожать врага, но и спасать жизни наших воинов. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.