О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 13 по 19 мая, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.
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Враг в Волчанске
Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. На российском плацдарме на линии Стрелечья – Зеленое враг продолжает наступательные действия. В течение прошлой недели враг оккупировал часть села Глубокая, полностью захватил Лукьянцы, Красное, Мороховец, Олейниково и продолжает наступление в направлении Липцы.
Что касается Зеленого, то север села сейчас находится в серой зоне, а враг оккупировал территорию вблизи села. Однако в начале недели была информация, что россияне закрепились в населенном пункте, что оказалось неправдой.
Ситуация на Севере Харьковской области / Карта DeepStateMAP
В районе Волчанска враг оккупировал село Бугроватка и большинство села Гатище. Также враг смог закрепиться на севере Волчанска. Большинство города находится под контролем Сил обороны, часть города в серой зоне. В Волчанске продолжаются уличные бои. Сам город, к сожалению, из-за вражеских обстрелов превращается в руины, а гражданские становятся жертвами атак. По состоянию на сейчас в городе остается около 100 человек.
Ситуация в Волчанске / Карта DeepStateMAP
Продвижение врага возле Купянска
Еще одним сложным направлением на Харьковщине является Купянское, особенно участок Кисловка – Крахмальное на юго-восток от города. В течение прошлой недели враг смог продвинуться в направлении Ивановки в районе Кисловки, а также захватить северную часть села Берестовое.
Кроме того, несколько увеличилась серая зона в районе села Коломыйчиха. Продвижений врага не зафиксировано, но враг продолжает активные штурмовые действия.
Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP
ВСУ держат Часов Яр
Сложной остается также и ситуация на Краматорском направлении, где враг ведет активные штурмовые действия с целью дальнейших продвижений к Часовому Яру и Константиновке. Однако наши воины титаническими усилиями отражают почти все атаки. Только так можно объяснить то, что несмотря на большое количество штурмовых действий, на большинстве участков никаких продвижений врага не зафиксировано.
В течение прошлой недели враг продвинулся в направлении села Калиновка к северу от Часового Яра. В течение последних нескольких недель линия фронта проходит на восточной границе города, но в самом Часовом Яре россиян нет. В то же время город страдает от постоянных российских обстрелов.
Ситуация в Часовом Яре / Карта DeepState
Стабилизация Покровского направления
Последние несколько недель ситуация на Покровском направлении была чрезвычайно сложной после прорыва Очеретино. Однако на прошлой неделе, несмотря на большое количество попыток врага идти в атаку, на большинстве участков линия фронта осталась неизменной. Вероятно, одной из причин является, в частности, и то, что наши воины получили долгожданное оружие от западных партнеров и в распоряжении бойцов существенно большее количество снарядов.
В течение прошлой недели россияне продвинулись на северо-восток от села Новокалиново, на линии Новопокровское – Семеновка, а также возле Яснобродовки и Уманского и в Нетайлово.
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP
Бои в Красногоровке
На Кураховском направлении продолжаются бои в районе сел Георгиевка, Парасковиевка, Победа и Красногоровка. В последнем есть вражеские продвижения, однако неизменно большинство села остается под контролем ВСУ.
Ситуация в Красногоровке / Карта DeepStateMAP
Бои в Работино
Ситуация на Ореховском направлении также сложная – враг продолжает прилагать все усилия для повторного захвата Работинского клина. В течение прошлой недели зафиксированы вражеские продвижения в направлении Работино и в районе Вербового.
По состоянию на сейчас почти все Работино находится в серой зоне, однако врага в селе нет. В результате боев Работино полностью уничтожено, поэтому, вероятно, это играет злую шутку с россиянами, которые прорываются в село и пытаются закрепиться.
Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP
ВСУ нужна поддержка
Кроме упомянутых сегодня направлений, активные бои продолжаются также на Лиманском и Времовском направлениях, а также в районе села Крынки. Однако наши воины удерживают свои позиции, отражают вражеские атаки и наносят потери россиянам. Это колоссальные усилия, и, к сожалению, часто это удается ценой здоровья или жизней.
Поэтому каждый из нас должен делать все для поддержки армии и наших воинов. Победа невозможна, если к ней не прилагается вся страна.