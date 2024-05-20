Об этом рассказали источники 24 Канала. В то же время враг проводит активность и на аэродромах в глубине Крымского полуострова.

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Враг продолжает военную деятельность в Крыму

Собеседники 24 Канала отметили, что противник активными темпами начал восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине полуострова. Говорится об аэродромах в Кировском, или Ислям-Терек, что в районе оккупированной Феодосии, и в Багерово, что в районе Керчи.

Кроме того, источники подчеркнули, что российские захватчики от Тарханкута до бухты Терновой настроили смотровых вышек на расстоянии почти 500 метров каждая.

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