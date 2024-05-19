Впоследствии стало известно, что в результате атаки ВСУ уничтожили морской тральщик Черноморского флота "Ковровец". Подробнее о последствиях "хлопка" в Крыму 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

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Где взрывалось в Крыму

Как только появляется опасность в воздухе над Крымом, то оккупанты сразу закрывают движение по Крымскому мосту и делают дымовую завесу, чтобы невозможно было зафиксировать последствия ударов. Этой ночью взрывы раздавались в селе Перевальное недалеко от Симферополя, где расположен один из крупнейших полигонов, на котором дислоцируется 126 шестая бригада вооруженных сил страны-агрессора.

Также местные жители слышали взрывы в Севастополе. Генштаб ВСУ и ВМС сообщили, что был уничтожен российский морской тральщик "Ковровец". Кроме этого, взрывы раздавались в Евпатории, Саках и Кировском районе, где есть полигон и вражеская база, на которой россияне накапливают технику.

Мы еще собираем информацию о повреждениях и разрушениях. Когда мы говорим о Кировском районе, то здесь как раз, я думаю, что должны быть серьезные последствия,

– отметил член Меджлиса крымскотатарского народа.

Согласно официальным данным оккупантов, было якобы 105 БпЛА и 9 ракет. Россияне жалуются, что воздушные цели атаковали Краснодарский край, Ленинградскую область и оккупированный Крым.

По Крыму, то российские захватчики предоставляют информацию, что была комбинированная атака с применением ракет ATACMS и БПЛА. По словам пропагандистов, якобы сработала российская ПВО и никаких повреждений нет,

– сказал Бариев.

По его словам, таким образом противник просто пытается продемонстрировать, что российская ПВО работает эффективно и успокоить людей на временно оккупированных территориях.

Возможно, был уничтожен другой корабль

Российские оккупационные пропагандистские СМИ по кораблю пишут, что якобы был уничтожен не "Ковровец", а что-то серьезнее. Член Меджлиса крымскотатарского народа заметил, что сейчас поговаривают, возможно, был уничтожен "Циклон", который был спущен в 2023 году с Керченского судоремонтного завода.

"Если действительно был атакован "Циклон", то очень хорошо, ведь он был одним из самых современных кораблей, который есть у Черноморского флота", – добавил Бариев.

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