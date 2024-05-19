Впоследствии стало известно, что в результате атаки ВСУ уничтожили морской тральщик Черноморского флота "Ковровец". Подробнее о последствиях "хлопка" в Крыму 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.
Обратите внимание Это может быть лишь второй случай в истории: как ВСУ удалось уничтожить "Ковровец"
Где взрывалось в Крыму
Как только появляется опасность в воздухе над Крымом, то оккупанты сразу закрывают движение по Крымскому мосту и делают дымовую завесу, чтобы невозможно было зафиксировать последствия ударов. Этой ночью взрывы раздавались в селе Перевальное недалеко от Симферополя, где расположен один из крупнейших полигонов, на котором дислоцируется 126 шестая бригада вооруженных сил страны-агрессора.
Также местные жители слышали взрывы в Севастополе. Генштаб ВСУ и ВМС сообщили, что был уничтожен российский морской тральщик "Ковровец". Кроме этого, взрывы раздавались в Евпатории, Саках и Кировском районе, где есть полигон и вражеская база, на которой россияне накапливают технику.
Мы еще собираем информацию о повреждениях и разрушениях. Когда мы говорим о Кировском районе, то здесь как раз, я думаю, что должны быть серьезные последствия,
– отметил член Меджлиса крымскотатарского народа.
Согласно официальным данным оккупантов, было якобы 105 БпЛА и 9 ракет. Россияне жалуются, что воздушные цели атаковали Краснодарский край, Ленинградскую область и оккупированный Крым.
По Крыму, то российские захватчики предоставляют информацию, что была комбинированная атака с применением ракет ATACMS и БПЛА. По словам пропагандистов, якобы сработала российская ПВО и никаких повреждений нет,
– сказал Бариев.
По его словам, таким образом противник просто пытается продемонстрировать, что российская ПВО работает эффективно и успокоить людей на временно оккупированных территориях.
Возможно, был уничтожен другой корабль
Российские оккупационные пропагандистские СМИ по кораблю пишут, что якобы был уничтожен не "Ковровец", а что-то серьезнее. Член Меджлиса крымскотатарского народа заметил, что сейчас поговаривают, возможно, был уничтожен "Циклон", который был спущен в 2023 году с Керченского судоремонтного завода.
"Если действительно был атакован "Циклон", то очень хорошо, ведь он был одним из самых современных кораблей, который есть у Черноморского флота", – добавил Бариев.
Атака по России и оккупированному Крыму 19 мая: детали
- Ночь на 19 мая для россиян была "феерической". Взрывы раздавались в двух областях страны-агрессора и аннексированном Крыму.
- В минобороны России по состоянию на утро сообщили, что российская ПВО этой ночью якобы уничтожила 60 дронов над двумя областями России, а также один дрон и 9 ракет ATACMS над оккупированным Крымом.
- В результате атаки беспилотниками приостановил работу нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Также беспилотники якобы пытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края.
- Взрывы раздавались во временно оккупированном Севастополе, Джанкое, Евпатории и Саках. Россияне уверяли, что якобы работала ПВО. Однако ВСУ удалось уничтожить российский морской тральщик "Ковровец", который специализировался на поиске, обнаружении и уничтожении морских мин.