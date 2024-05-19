Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук заявил 24 Каналу, что, если по этому кораблю ударили дальнобойными ракетами ATACMS, то это может быть второй случай в истории, когда корабли военно-морского флота поражают баллистикой. Отметим, что ночь на 19 мая в Крыму была неспокойной.

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"Первый раз – тоже украинцы были. Это когда "Точкой-У" в Бердянске большой десантный корабль притопили. А теперь ATACMS – еще тральщик в Севастопольской бухте. Для ATACMS – это вообще премьера на старости лет", – сказал Лакийчук.

Морской тральщик "Ковровец" – это судно проекта 266-М одной из бригад россиян. Таких кораблей было около шести штук.

Пока оккупантам казалась "безопасно", они базировали их в Стрелецкой бухте. После того, как украинские морские дроны начали уничтожать вражеские суда, враг вынужден был перенести часть своих кораблей в Южную бухту, а еще другую – в Инженерную.

Севастопольцы говорят: "Во время ночного мощного обстрела военных объектов в Севастополе горел на 13-м причале один корабль". И, очевидно, затонул. Думаю, что это как раз "Ковровец" и был,

– предположил руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI.

ВСУ отправили на дно еще один корабль врага