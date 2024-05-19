Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук заявив 24 Каналу, що, якщо по цьому кораблю вдарили далекобійними ракетами ATACMS, то це може бути другий випадок в історії, коли кораблі військово-морського флоту уражають балістикою. Зазначимо, що ніч на 19 травня у Криму була неспокійною.

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"Перший раз – теж українці були. Це коли "Точкою-У" в Бердянську великий десантний корабель притопили. А тепер ATACMS – ще тральник у Севастопольській бухті. Для ATACMS – це взагалі прем'єра на старості літ", – сказав Лакійчук.

Морський тральник "Ковровець" – це судно проєкту 266-М однієї з бригад росіян. Таких кораблів було близько шести штук.

Поки окупантам здавалася "безпечно", вони базували їх у Стрілецькій бухті. Після того, як українські морські дрони почали нищити ворожі судна, ворог змушений був перенести частину своїх кораблів у Південну бухту, а ще іншу – в Інженерну.

Севастопольці кажуть: "Під час нічного потужного обстрілу військових об'єктів у Севастополі горів на 13-му причалі один корабель". І, очевидно, затонув. Думаю, що це якраз "Ковровець" і був,

– припустив керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ.

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