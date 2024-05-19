Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук заявив 24 Каналу, що, якщо по цьому кораблю вдарили далекобійними ракетами ATACMS, то це може бути другий випадок в історії, коли кораблі військово-морського флоту уражають балістикою. Зазначимо, що ніч на 19 травня у Криму була неспокійною.
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"Перший раз – теж українці були. Це коли "Точкою-У" в Бердянську великий десантний корабель притопили. А тепер ATACMS – ще тральник у Севастопольській бухті. Для ATACMS – це взагалі прем'єра на старості літ", – сказав Лакійчук.
Морський тральник "Ковровець" – це судно проєкту 266-М однієї з бригад росіян. Таких кораблів було близько шести штук.
Поки окупантам здавалася "безпечно", вони базували їх у Стрілецькій бухті. Після того, як українські морські дрони почали нищити ворожі судна, ворог змушений був перенести частину своїх кораблів у Південну бухту, а ще іншу – в Інженерну.
Севастопольці кажуть: "Під час нічного потужного обстрілу військових об'єктів у Севастополі горів на 13-му причалі один корабель". І, очевидно, затонув. Думаю, що це якраз "Ковровець" і був,
– припустив керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ.
ЗСУ відправили на дно ще один корабель ворога
- У ніч на 19 травня вибухи лунали у тимчасово окупованому Севастополі, Джанкої, Євпаторії та Саках. Росіяни запевняли, що буцімто працювала ППО. У мережі писали про те, що у Севастополі в районі Інженерної бухти було три прильоти в одну точку. Підіймався стовп чорного диму.
- Згодом Генштаб ЗСУ та ВМС повідомили, що вночі українські військові знищили російський морський тральник "Ковровець". Як саме це сталося – там не уточнили.
- Таке судно спеціалізується на пошуку, виявленні та знищенні морських мін. Кораблю, який знищили, цьогоріч мало б виповнитися 50 років.