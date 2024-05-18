Вочевидь Росія вирішила подбати про ті рештки кораблів, які лишилися після численних атак з боку України по Чорноморському флоту ворога. Адже раніше, намагаючись убезпечити свої судна, окупанти перебазували їх до Новоросійська. Тепер схоже, що все ж страх перед нашими морськими дронами у ворога досі присутній.

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Готуються до ударів Сил оборони

Агенти руху "Атеш" у Новоросійську фіксують зусилля російської влади щодо зміцнення військово-морської бази Чорноморського флоту. Повідомляється, що окупанти встановлюють різні засоби проти морських дронів.

Ми фіксуємо встановлення підводних мереж та плавучих бар'єрів, які, в теорії, повинні перешкодити атаці дронів. Крім того, нарощуються кошти протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій,

– йдеться у повідомленні партизанського руху.

Втім, вочевидь подібні безпекові заходи все ж не допоможуть російським загарбникам. Адже попри всі зусилля окупантів Сили оборони України продовжують вражати цілі у Новоросійську, як це сталося 17 травня.

Росія посилює базу Чорноморського флоту / Фото "Атеш"

Зауважимо, що у Новоросійську уночі 17 травня лунали потужні вибухи. Місцеві бідкалися на атаку дронів, постійні постріли, а також вже відомо про пожежу. Так, відомо, що в Новоросійську спалахнула пожежа на нафтобазі біля залізничної станції.

Також у мережі стверджували, що під ударом опинився порт Новоросійська. Там лунали потужні вибухи, а місцеві жителі на опублікованих кадрах волають, що нібито "порт підірвали".

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Росія переховує свої кораблі у Новоросійську: що відомо