Як пишуть у російських телеграм-каналах, під атакою опинився порт, залізнична станція та нафтобаза. Що відомо про масовану атаку на Новоросійськ – розповідає 24 Канал.

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Вибухова ніч у Новоросійську

У ніч проти 17 травня у Новоросійську, що у Краснодарському краї, лунали потужні вибухи. Як пишуть у мережі, місто, у якому Росія ховає свій Чорноморський флот, вибухи не вщухали майже до ранку.

Так, відомо, що в Новоросійську спалахнула пожежа на нафтобазі біля залізничної станції. Місцеві жителі охоче публікують кадри з наслідками, й ба більше – допомагають визначити точне місцезнаходження.

Це залізнична станція "Новоросійськ". Тут цистерни. Тільки що одну підірвали дроном. Зараз ще дрони літають,

– спокійно розповідає росіянин, демонструючи кадри пожежі.

Пожежа у Новоросійську: дивіться відео

Також у мережі стверджують, що під ударом опинився порт Новоросійська. Там лунали потужні вибухи, а місцеві жителі на опублікованих кадрах волають, що нібито "порт підірвали".

Росіянка заявляє про "підрив порту": дивіться відео

У мережі повідомляють про понад 30 потужних вибухів. Також у Новоросійську повідомляли про роботу "пе-ве-о" й чули автоматні черги. Вочевидь, окупанти намагалися збивати дрони, втім, щось пішло не за планом.

У Новоросійську працювала "пе-ве-о": дивіться відео

Вибухи у Новоросійську лунали майже до 4-ї ранку. Цікаво, що сигнал тривоги в місті увімкнули через годину після потужних вибухів, а місцева влада лише на ранок зробила недолугу заяву.

Так, губернатор Краснодарського краю заявив, що "пе-ве-о" буцімто збила 10 безпілотників. Втім, про пожежу на нафтобазі та численні вибухи у місті Кондратьєв вирішив не згадувати, лише повідомив про "локальні загоряння".

Знеструмлено порт та частину міста

Варто зауважити, зо внаслідок атаки порт Новоросійська повністю знеструмлено. Також зникла електроенергія у деяких районах міста.

До слова, жителі Новоросійська неабияк нажахані. У мережі вони бідкаються, що "такого ніколи не було".

Ба більше, після нічної атаки у Новоросійську не працює громадський транспорт, перекрито рух кількома вулицями, а також не працюватимуть освітні заклади. Деякі місцеві жителі пишуть, що сьогодні навіть не йдуть на роботу через нічну атаку.



Місцеві жителі про наслідки атаки / Скриншот

Втім, згодом рух почали поступово відновлювати. Також повідомляють, що починає курсувати громадський транспорт, однак деякі ділянки залишаються перекритими.