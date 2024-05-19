Кораблю, який знищили Сили оборони, у цьому році мало б виповнитися 50 років. Проте він так і не дожив до свого "дня народження" – тепер він буде мирно спочивати у вигляді металобрухту. Все, що відомо про російський "Ковровець" – розповідає 24 Канал.

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Знищення російського тральника

Українські війська вночі 19 травня знищили морський тральник Чорноморського флоту Росії. Це корабель, головним завданням якого є проведення суден, розвідувальне та контрольне тралення, прокладання коридорів у мінних полях тощо.

Українські воїни знищили тральник "Ковровець" / фото росЗМІ

Тральник "Ковровець" належить до проєкту 266-М. Модифікація проєкту 266 розроблена через два роки після створення попередників. Нова версія кораблів відрізняється більш досконалим обладнанням для пошуку та знищення мін, а також зниженим акустичним полем.

Відомо, що цей корабель став частиною Чорноморського флоту у грудні 1974 року. Тоді він називався "Наводчик". Росіяни декілька разів змінювали його назву. Зокрема, вже з 1982 року він звався "Курський комсомолець", а після розпаду Радянського Союзу він повернув свою першопочаткову назву. Проте у липні 1999 року окупанти вигадали нову, вже третю та останню назву для свого тральника – "Ковровець".

Самі росіяни називали "Ковровець" одним з найкращих суден у дивізіоні морських тральників, і лідером серед кораблів Краснознамєнной бригади.

Характеристики корабля

Згідно з інформацією з відкритих джерел відомо, що довжина корабля становить 61 метр, а ширина – 10,2 метра. Екіпаж тральника "Ковровець" налічує 68 осіб.

Росіяни втратили черговий корабель свого флоту / фото росЗМІ

Російський тральник був оснащений глибоководним тралом з новою апаратурою управління, тралом для знищення активних мін, триканальним широкосмуговим телевізійним і комплексним шукачами-знищувачами мін, а ще більш досконалою гідроакустичною системою "Мезень", що забезпечує виявлення донних мін.

Якщо говорити про озброєння, то для захисту від ворожих кораблів на "Ковровець" встановили автоматичні знаряддя АК-230М та 2М-3М, а також кулемети ДШК. Також тральник оснащений і ППО – на ньому були ПЗРК типу "Стріла-3" та "Ігла".

"Ковровець" брав активну участь у операціях росіян / фото росЗМІ

Також судно оснащено протиатомним та протихімічним захистом, на ньому присутня система кондиціювання житлових приміщень.

Чим займався цей корабель

З моменту входження до складу радянського флоту й аж до 1990 року тральники проєкту 266-М здійснювали охорону радянських рибальських суден у районі рибного промислу Західна Сахара від нападів катерів ВМФ Марокко.

Також відомо, що тральник "Ковровець" виконував завдання протимінного забезпечення радянських кораблів у Перській затоці, коли тривала ірано-іракська війна.

Окрім цього корабель брав участь у російській військовій операції у Сирії у 2016 році. Вже наступного року тральник перебазували до складу ВМФ Росії у Середземному морі. Проте згодом корабель знову повернувся до Севастополя, де його 19 травня 2024 року й уразили Збройні Сили України.