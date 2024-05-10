За словами партизан з "Атеш", вони цілодобово ведуть спостереження за залишками Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Зокрема, там заявили про готовність до нанесення ще одного удару.
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Що виявили агенти "Атеш" в бухті Севастополя
Партизани повідомили, що вони безперервно спостерігають за флотом росіян. Вони цілодобово відслідковують кількість, розміщення та активність російського контингенту в Криму.
Вони не засвоїли, що єдиний шанс зберегти своє життя – залишити окуповані українські території. Але "АТЕШ" готовий дати їм ще один урок,
– мовиться у повідомленні "Атеш".
На опублікованих кадрах можна побачити, що в Севастопольській бухті і досі знаходяться російські кораблі.
Російські кораблі в бухті Севастополя: дивіться відео
Росіянам не сховатися від агентів "Атеш"
- Агенти "Атеш" повідомили, що спецслужби Росії можуть готувати провокації. Зазначається, що вони можуть затримувати мусульман і навіть "виявити" в них саморобні вибухові пристрої. Ці провокації можуть відбутися уже найближчим часом.
- Також партизанам вдалося побувати на найбільшій та таємничій нафтобазі окупантів в Джанкої. Агенти розповіли, що її територія повністю огороджена та перебуває під постійним наглядом патрульних. По всьому периметру також розташовані десятки камер.
- Раніше агенти "Атеш" підтвердили успішність ударів ЗСУ по аеродрому в Джанкої 17 квітня. Зокрема, вони повідомили про ураження ракетного комплексу С-400 та командного пункту.