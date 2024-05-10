За словами партизан з "Атеш", вони цілодобово ведуть спостереження за залишками Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Зокрема, там заявили про готовність до нанесення ще одного удару.

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Що виявили агенти "Атеш" в бухті Севастополя

Партизани повідомили, що вони безперервно спостерігають за флотом росіян. Вони цілодобово відслідковують кількість, розміщення та активність російського контингенту в Криму.

Вони не засвоїли, що єдиний шанс зберегти своє життя – залишити окуповані українські території. Але "АТЕШ" готовий дати їм ще один урок,

– мовиться у повідомленні "Атеш".

На опублікованих кадрах можна побачити, що в Севастопольській бухті і досі знаходяться російські кораблі.

Російські кораблі в бухті Севастополя: дивіться відео

Росіянам не сховатися від агентів "Атеш"