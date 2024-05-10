По словам партизан из “Атеш”, они круглосуточно ведут наблюдение за остатками Черноморского флота России в Севастополе. В частности, там заявили о готовности к нанесению еще одного удара.
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Что обнаружили агенты "Атеш" в бухте Севастополя
Партизаны сообщили, что они непрерывно наблюдают за флотом россиян. Они круглосуточно отслеживают количество, размещения и активность российского контингента в Крыму.
Они не усвоили, что единственный шанс сохранить свою жизнь – покинуть оккупированные украинские территории. Но "АТЕШ" готов дать им еще один урок,
– говорится в сообщении "Атеш".
На опубликованных кадрах можно увидеть, что в Севастопольской бухте до сих пор находятся российские корабли.
Российские корабли в бухте Севастополя: смотрите видео
Россиянам не спрятаться от агентов "Атеш"
- Агенты "Атеш" сообщили, что спецслужбы России могут готовить провокации. Отмечается, что они могут задерживать мусульман и даже "обнаружить" у них самодельные взрывные устройства. Эти провокации могут произойти уже в ближайшее время.
- Также партизанам удалось побывать на самой большой и таинственной нефтебазе оккупантов в Джанкое. Агенты рассказали, что ее территория полностью ограждена и находится под постоянным наблюдением патрульных. По всему периметру также расположены десятки камер.
- Ранее агенты "Атеш" подтвердили успешность ударов ВСУ по аэродрому в Джанкое 17 апреля. В частности, они сообщили о поражении ракетного комплекса С-400 и командного пункта.