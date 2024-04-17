В частности в “Атэш” сообщили о поражении ракетного комплекса С-400 и в районе командного пункта.
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Последствия прилетов по Джанкойскому аэродрому
В "Атеш" сообщили, что последствия попаданий им сообщили их агенты в рядах вооруженных сил России.
Мы подтверждаем успешность ряда ударов, которые были нанесены ночью на территории Джанкойского аэродрома,
– говорится в сообщении.
В частности подтверждена детонация в точке по координатам 45.7092211, 34.4270056. Ранее на этой локации агенты фиксировали подвоз длинных ящиков в оборудованные капониры.
Также есть поражение ракетного комплекса С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других машин комплекса.
Оккупанты верили в свой новейший комплекс ПВО настолько, что размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки,
– отмечают в "Атеш".
Кроме этого, зафиксировано серьезное поражение в районе командного пункта 5 зенитного ракетного дивизиона 18 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО 4 армии ВКС военных сил России.