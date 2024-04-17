В частности в “Атэш” сообщили о поражении ракетного комплекса С-400 и в районе командного пункта.

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Последствия прилетов по Джанкойскому аэродрому

В "Атеш" сообщили, что последствия попаданий им сообщили их агенты в рядах вооруженных сил России.

Мы подтверждаем успешность ряда ударов, которые были нанесены ночью на территории Джанкойского аэродрома,

– говорится в сообщении.

В частности подтверждена детонация в точке по координатам 45.7092211, 34.4270056. Ранее на этой локации агенты фиксировали подвоз длинных ящиков в оборудованные капониры.

Также есть поражение ракетного комплекса С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других машин комплекса.

Оккупанты верили в свой новейший комплекс ПВО настолько, что размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки,

– отмечают в "Атеш".

Кроме этого, зафиксировано серьезное поражение в районе командного пункта 5 зенитного ракетного дивизиона 18 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО 4 армии ВКС военных сил России.