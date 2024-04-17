Зокрема в "Атеш" повідомили про ураження ракетного комплексу С-400 та в районі командного пункту.

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Наслідки прильотів по Джанкойському аеродрому

В "Атеш" повідомили, що наслідки влучань їм повідомили їхні агенти в лавах збройних сил Росії.

Ми підтверджуємо успішність низки ударів, які були завдані вночі на території Джанкойського аеродрому,

– мовиться в повідомленні.

Зокрема підтверджена детонація в точці за координатами 45.7092211, 34.4270056. Раніше на цій локації агенти фіксували підвезення довгих ящиків в обладнані капоніри.

Також є ураження ракетного комплексу С-400 з вибухом пускової установки та серйозними пошкодженнями інших машин комплексу.

Окупанти вірили у свій новітній комплекс ППО настільки, що розміщували склади з ракетами безпосередньо біля пускової установки,

– зазначають в "Атеш".

Крім цього, зафіксовано серйозне ураження в районі командного пункту 5 зенітного ракетного дивізіону 18 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО 4 армії ВКС військових сил Росії. Ця інформація отримала зсередини російських сил ППО.

В "Атеш" зазначили, що з міркувань безпеки їхніх агентів вони утримаються від розкриття додаткової інформації. Всі подробиці партизани передали Силам оборони України.