Під час атаки на супутниковому телебаченні тимчасово зупинені трансляції 39 українських каналів.

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Росіяни зламали супутникове телебачення

Ворог продовжує вести інформаційну війну проти України. 17 червня росіяни зламали українське супутникове телебачення та запустили свою пропаганду.

24 Канал був та залишається незламним. Саме тому, передбачаючи можливі провокації, ми забезпечили трансляцію ефіру в ютубі каналі на нашому сайті та соцмережах.

Закликаємо наших глядачів дотримуватися інформаційної гігієни, щоб не допомагати ворогу ширити дезінформацію.

"Детектор медіа" зазначає, що росіяни намагаються заглушити супутникове мовлення України на транспондері Astra 4A 11766 H.

Окрім 24 каналу, на цьому транспондері присутні й інші українські мовники. Загалом внаслідок атаки призупинена трансляція 39 телеканалів.

Через 2 години атаки сигнал вдалося відновити, однак атака почалась знову.

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Зауважимо, що це не перший подібний випадок. Цієї весни Росія почала активно глушити сигнали українських телеканалів на супутниках Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat.

Масштабне втручання в супутник Astra4A відбулось 28 березня