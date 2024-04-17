Росіяни вже підготували нібито "фотодокази", які насправді вони зробили у Білорусі. У ГУР наголошують, що українські спецпризначенці не мають нічого спільного з незаконним обігом зброї.
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Провокація Росії
На тлі послаблення позицій Росії та її проксі в Африці ворог готує чергову інформаційну спецоперацію, спрямовану проти нашої держави. Кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження у Судані.
Для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки "трофейної" зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК "Вагнер" під час війни в Україні,
– зазначили у розвідці.
Метою окупантів є дискредитація України та партнерів, а також звинувачення західних союзників у безконтрольному обігу зброї за участі України. Також ворог акцентуватиме на тому, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці у період війни.
Також розвідка зазначає, що через мусульманські релігійні свята, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фото на території Білорусі.
"Підкреслюємо, що Україна та її Сили Оборони продовжують діяти виключно в межах міжнародного права та статуту ООН, з повагою до суверенітету всіх країн та не мають жодного стосунку до будь-яких незаконних дій, повʼязаних з незаконним обігом зброї", – кажуть у ГУР.
На чому спекулює Кремль
- Пропагандистські російські ЗМІ звинуватили українські спецслужби у "замаху" на блогера Анатолія Шарія. Там писали, нібито операцією керував безпосередньо Буданов. У ГУР зазначили, що їх очільник точно не займається подібними дрібницями.
- Також ворог почав розганяти ролики з "ухилянтами" під "народні" пісні. Синхронність появи чисельних відео й пісень, у яких "героїзують" чоловіків, які втекли за кордон, свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську компанію. Мета ворога – зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.
- На початку квітня Кремль запустив черговий фейк щодо мобілізації. Російські пропагандисти поширювали тезу, що українські жінки буцімто можуть отримати нагороду, якщо "здадуть свого чоловіка до ТЦК". Ба більше, росіяни навіть поширювали світлини з буцімто нагородженням жінок.