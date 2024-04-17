Росіяни вже підготували нібито "фотодокази", які насправді вони зробили у Білорусі. У ГУР наголошують, що українські спецпризначенці не мають нічого спільного з незаконним обігом зброї.

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Провокація Росії

На тлі послаблення позицій Росії та її проксі в Африці ворог готує чергову інформаційну спецоперацію, спрямовану проти нашої держави. Кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження у Судані.

Для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки "трофейної" зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК "Вагнер" під час війни в Україні,

– зазначили у розвідці.

Метою окупантів є дискредитація України та партнерів, а також звинувачення західних союзників у безконтрольному обігу зброї за участі України. Також ворог акцентуватиме на тому, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці у період війни.

Також розвідка зазначає, що через мусульманські релігійні свята, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фото на території Білорусі.



"Підкреслюємо, що Україна та її Сили Оборони продовжують діяти виключно в межах міжнародного права та статуту ООН, з повагою до суверенітету всіх країн та не мають жодного стосунку до будь-яких незаконних дій, повʼязаних з незаконним обігом зброї", – кажуть у ГУР.

На чому спекулює Кремль