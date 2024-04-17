Россияне уже подготовили якобы “фотодоказательства”, которые на самом деле они сделали в Беларуси. В ГУР отмечают, что украинские спецназовцы не имеют ничего общего с незаконным оборотом оружия.

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Провокация России

На фоне ослабления позиций России и ее прокси в Африке враг готовит очередную информационную спецоперацию, направленную против нашего государства. Кремль будет пытаться обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия иностранного происхождения в Судане.

Для этого российские пропагандисты планируют обнародовать в СМИ, в частности в ливийских, заказные публикации и сфабрикованные снимки "трофейного" оружия американского происхождения, ранее захваченного наемниками так называемой ЧВК "Вагнер" во время войны в Украине,

– отметили в разведке.

Целью оккупантов является дискредитация Украины и партнеров, а также обвинения западных союзников в бесконтрольном обороте оружия с участием Украины. Также враг будет акцентировать на том, что элитные украинские спецподразделения участвуют в боевых действиях в Африке в период войны.

Также разведка отмечает, что из-за мусульманских религиозных праздников, в том числе и в части стран Африки, российские спецслужбы были вынуждены фабриковать необходимые фото на территории Беларуси.



"Подчеркиваем, что Украина и ее Силы Обороны продолжают действовать исключительно в рамках международного права и устава ООН, с уважением к суверенитету всех стран и не имеют никакого отношения к любым незаконным действиям, связанных с незаконным оборотом оружия", – говорят в ГУР.

На чем спекулирует Кремль