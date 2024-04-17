Россияне уже подготовили якобы “фотодоказательства”, которые на самом деле они сделали в Беларуси. В ГУР отмечают, что украинские спецназовцы не имеют ничего общего с незаконным оборотом оружия.
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Провокация России
На фоне ослабления позиций России и ее прокси в Африке враг готовит очередную информационную спецоперацию, направленную против нашего государства. Кремль будет пытаться обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия иностранного происхождения в Судане.
Для этого российские пропагандисты планируют обнародовать в СМИ, в частности в ливийских, заказные публикации и сфабрикованные снимки "трофейного" оружия американского происхождения, ранее захваченного наемниками так называемой ЧВК "Вагнер" во время войны в Украине,
– отметили в разведке.
Целью оккупантов является дискредитация Украины и партнеров, а также обвинения западных союзников в бесконтрольном обороте оружия с участием Украины. Также враг будет акцентировать на том, что элитные украинские спецподразделения участвуют в боевых действиях в Африке в период войны.
Также разведка отмечает, что из-за мусульманских религиозных праздников, в том числе и в части стран Африки, российские спецслужбы были вынуждены фабриковать необходимые фото на территории Беларуси.
"Подчеркиваем, что Украина и ее Силы Обороны продолжают действовать исключительно в рамках международного права и устава ООН, с уважением к суверенитету всех стран и не имеют никакого отношения к любым незаконным действиям, связанных с незаконным оборотом оружия", – говорят в ГУР.
На чем спекулирует Кремль
- Пропагандистские российские СМИ обвинили украинские спецслужбы в "покушении" на блогера Анатолия Шария. Там писали, якобы операцией руководил непосредственно Буданов. В ГУР отметили, что их глава точно не занимается подобными мелочами.
- Также враг начал разгонять ролики с "уклонистами" под "народные" песни. Синхронность появления многочисленных видео и песен, в которых "героизируют" мужчин, сбежавших за границу, свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской компании. Цель врага – сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния.
- В начале апреля Кремль запустил очередной фейк по мобилизации. Российские пропагандисты распространяли тезис, что украинские женщины якобы могут получить награду, если "сдадут своего мужа в ТЦК". Более того, россияне даже распространяли фотографии с якобы награждением женщин.