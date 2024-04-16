Как известно, цирк при определенных условиях может считаться предприятием критической инфраструктуры, более того, такое чудо может быть не только в Украине. Это доказывает нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки, известная как Палата Представителей. Ведь именно от нее и лично ее конферансье – спикера Майка Джонсона – фактически зависит, сохранится ли Украина как независимое государство. С другой стороны парламентом сейчас это трудно назвать.
Диспозиция известна: уже более полугода как Палата Представителей заблокировала выделение денег на вооруженную помощь Украине, говорится о сумме в примерно 60 миллиардов долларов. Причины банальны – большинство у республиканцев, а там верх взяли сторонники Трампа. Последний рассматривает законотворчество как инструмент политической борьбы, что должно помочь ему в борьбе на выборах президента.
Жертвой этой борьбы уже стал спикер Маккарти, а также помощь Украине и другим союзникам США – Израилю и Тайваню. Трамписты развели демагогию и заявили, что вопрос помощи союзникам должен идти в пакете вместе с вопросом границы с Мексикой.
Довольно быстро выяснилось, что граница республиканцев не интересует (иначе они бы не пошли на каникулы), а их целью является затягивание кризиса. С этим под руководством нового спикера – Майка Джонсона – Палата Представителей прекрасно справилась. И пока это все затягивалось, США теряли репутацию адекватного и серьезного политического игрока, а Украина без помощи США – подвергалась новым атакам и обстрелам, расплачивалась за американскую ярмарку тщеславия жизнями своих людей.
24 Канал объясняет, какие шансы есть на то, что долгожданный пакет для Украины примут, а самое главное – когда это произойдет и в каком виде?
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Что не так со всей системой принятия решений в США
Спасать ситуацию взялась верхняя палата Конгресса – Сенат. Там 4 февраля 2024 года был принят компромиссный законопроект, который учитывал все капризы республиканцев и предусматривал помощь Украине, Тайваню, Израилю и решение проблемы границы между США и Мексикой (позже вопрос границы убрали, но суммы помощи оставили такими же). То есть все как хотели трамписты.
Подробности сенатского законопроекта:
В условиях, когда республиканцам уже не было чего хотеть, они просто не стали ничего делать. О сенатском законопроекте просто забыли на 2 месяца. Джонсон не выносил его на голосование и делал вид, что занят чем-то другим.
В ответ на критику, Майк Джонсон только моргал глазами и бормотал о необходимости борьбы за все хорошее, но обязательно – против всего плохого. При этом обвинять только Джонсона будет неправильно – есть механизмы преодоления его равнодушия.
Эти слова с энтузиазмом восприняла Россия и добавила интенсивности своим атакам против Украины – враг воспользовался снарядным голодом ВСУ, нехваткой самолетов и средств ПВО, чтобы вытеснить Силы обороны Украины из Авдеевки, а также начать наступление чуть ли не по всей линии фронта.
Параллельно с этим Россия начала интенсивно засыпать Украину КАБами, а весной к ним присоединились и ракеты. Они уничтожили несколько стратегически важных энергетических объектов, включая Трипольскую ТЭС и повредили Днепровскую ГЭС, продолжили сравнивать с землей Харьков и стали заявлять о новом большом наступлении, целью которого является разгром ВСУ.
Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье,
– президент Зеленский о цене промедления.
А пока Россия бомбила и сравнивала с землей украинские города и села, Конгресс бил баклуши, другие официальные представители США сделали для Украины очередной подарок – осудили атаки против российских НПЗ, как якобы чрезмерную эскалацию, что грозит ценам на бензин. Эти жалкие заявления возмутили даже сдержанных европейских дипломатов и доказали, что проблема не только в Палате Представителей, похоже, больна вся система принятия решений в США.
Майк Джонсон фактически выполняет волю Трампа / Фото Saul Martinez / The New York Times
Получит ли Украина долгожданный пакет на 60 миллиардов
Немедленно прекратить уже открытый саботаж призвали США и лично Палату представителей почти все лидеры свободного мира, но спикер Джонсон оставался непреклонным. 90 конгрессменов Палаты представителей США обратились с открытым письмом-призывом к нему, настаивая на немедленном рассмотрении уже принятого Сенатом пакета. Они напомнили, что после его принятия документ можно отправить на подпись Байдену в тот же вечер.
Как оказалось, он ждал, что скажет Трамп. Наконец в пятницу, 12 апреля 2024 года, он провел с ним встречу в имении Мар-а-Лаго, где 45-й президент США дал добро на то, чтобы Джонсон начал думать, как выйти из кризиса (а также приказал прекратить травлю Джонсона своей верной стороннице Марджори Тейлор Грин – это американский аналог Ирины Фарион).
Катализатором событий также стала и атака Ирана на Израиль, которая показала, что мировая "ось зла" за время, пока Америка спала и теряла репутацию, существенно активизировалась.
После встречи с Трампом (а также обращения Байдена к Конгрессу после событий на Ближнем Востоке) Джонсон начал имитировать бурную деятельность и провел в понедельник, 15 апреля, закрытое заседание республиканцев Нижней Палаты.
На нем Джонсон заявил, что "надо что-то немедленно делать" и призвал разделить уже готовый сенатский законопроект на четыре отдельных. В народе о таком говорят – "пони бегают по кругу".
- Инициатива спикера предусматривает помощь отдельно для Украины, отдельно для Тайваня, отдельно для Израиля.
- Четвертый законопроект предусматривает конфискацию российских активов для помощи Украине, ленд-лиза и конвертируемые кредиты для облегчения гуманитарной помощи, санкции против Ирана, а также почему-то запрет TikTok.
Однако, как следует из материалов New York Times и The Washington Post, предложенная Джонсоном подборка законопроектов "примерно отражает" одобренный Сенатом пакет на 95 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов должны быть предоставлены Украине.
По информации американских СМИ, ни в одном из четырех документов не говорится о мерах по безопасности на южной границе США, которые ранее некоторые республиканцы выдвигали как условие оказания помощи Украине и другим союзникам.
Текстов новых законопроектов еще нет (ожидается, что появятся во вторник, 16 апреля), но Джонсон обещает, что все завершится до конца недели. То есть предлагается три дня на правки и голосование в пятницу.
Владимир Зеленский и Майк Джонсон / Фото Speaker Mike Johnson's office
Для Украины вроде бы неплохо, что Трамп фактически выводит тему помощи из тупика. И все же следует понимать, что это отнюдь не благотворительность. В то же время администрации Байдена пока нечем ответить, они наоборот только теряют свои баллы из-за событий на Ближнем Востоке.
При этом ранее в Сенате и в Белом доме заявляли, что разделенные законопроекты будут заблокированы. Таким образом, имеем продолжение толкания в цейтноте и ожидаем, кто кому лучше выкрутит руки.
Репутацию потеряли уже все стороны конфликта в США и наверстать эти потери будет непросто. Эти полгода превратили Америку из надежного партнера и старшего товарища на беспомощного старика. С этим придется жить, а какие еще последствия эта слабость будет иметь – пока неизвестно.
Это говорит о том, что это вопрос не безопасности. Это чистая политика. И, если честно, это позор для мира, и просто позор для демократии, и для всех тех, кто только и говорит о демократии... Когда весь мир говорит: "Как так Иран посмел бить по Израилю", нужно популистски помогать только Израилю и забыть о том, что происходит в Украине. Это означает, что всем безразлично, сколько людей гибнет в Украине ежедневно. Им важны их рейтинги... И если Украина провалится, будет война в других странах НАТО, а она будет. Американские солдаты тогда будут защищать (страны НАТО – 24 Канал). Поэтому пока не поздно, мне кажется, нужно проголосовать о помощи всем странам, чья жизнь от этого на сегодня зависит,
– президент Зеленский в интервью PBS NewsHour с грустью констатирует, что политика мешает руководству США принимать стратегические решения.
Сомневаться в том, что ситуация будет решена положительно для Украины, пожалуй, не стоит, но нельзя не отметить, что было потеряно время, которое в условиях Украины, что ведет войну за собственное существование, – это не абстракция, а вполне конкретный каскад трагедий и потерь лучших из лучших. К сожалению, из-за амбиций политиканов из Вашингтона платят своей жизнью украинцы и украинки.