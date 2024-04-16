Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью PBS, передает 24 Канал. Украинский лидер подчеркнул, что Трипольскую ТЭС не удалось защитить, потому что у нас закончились ракеты.

Обратите внимание Обеспечивала более 50% генерации для Центра: что известно о Трипольской ТЭС, которую уничтожили россияне

ТЭС не удалось защитить из-за отсутствия ракет

Глава государства отметил, что от Трипольской ТЭС зависит свет в Киевском регионе. На эту станцию летело 11 российских ракет.

Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также прокомментировал заявления, мол, союзники не могут нам дать то или иное оружие, или не могут быть в Украине теми или иными силами, потому что тогда будет восприниматься, что Украина "затянула НАТО" в войну. Глава государства задал риторический вопрос.

"Израиль в НАТО или нет? Вот вам и ответ", – подчеркнул президент.

Добавил, что Израиль не страна НАТО. Но союзники, в частности, страны НАТО, защищали Израиль. Показали силам Ирана, что Израиль был не в одиночку.

И это урок. И это ответ всем, кто говорит на любом континенте, что Украине надо помогать очень осторожно, чтобы не втянуть страны НАТО в войну,

– подчеркнул президент.

Оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС