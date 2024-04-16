Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью PBS, передает 24 Канал. Украинский лидер подчеркнул, что Трипольскую ТЭС не удалось защитить, потому что у нас закончились ракеты.
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ТЭС не удалось защитить из-за отсутствия ракет
Глава государства отметил, что от Трипольской ТЭС зависит свет в Киевском регионе. На эту станцию летело 11 российских ракет.
Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье,
– подчеркнул Зеленский.
Президент также прокомментировал заявления, мол, союзники не могут нам дать то или иное оружие, или не могут быть в Украине теми или иными силами, потому что тогда будет восприниматься, что Украина "затянула НАТО" в войну. Глава государства задал риторический вопрос.
"Израиль в НАТО или нет? Вот вам и ответ", – подчеркнул президент.
Добавил, что Израиль не страна НАТО. Но союзники, в частности, страны НАТО, защищали Израиль. Показали силам Ирана, что Израиль был не в одиночку.
И это урок. И это ответ всем, кто говорит на любом континенте, что Украине надо помогать очень осторожно, чтобы не втянуть страны НАТО в войну,
– подчеркнул президент.
Оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС
- Председатель наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота 11 апреля сообщил, что во время ночной атаки на Украину россияне полностью разрушили Трипольскую теплоэлектростанцию.
- В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар в турбинном цехе.
- К счастью, все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы.
- Установленная мощность Трипольской ТЭС достигала примерно 57%. Она была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
- ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. В состав общества входят 3 ТЭС: Трипольская в Киевской области, Змиевская в Харьковской и Углегорская в Донецкой области. А еще обособленное подразделение "Ремэнерго" в Черкассах.
- 22 марта 2024 года россияне полностью уничтожили Змиевскую ТЭС, а Углегорская ТЭС в Донецкой области находится в оккупации с 25 июля 2022 года.