Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю PBS, передає 24 Канал. Український лідер наголосив, що Трипільську ТЕС не вдалося захистити, бо в нас закінчилися ракети.
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ТЕС не вдалося захистити через відсутність ракет
Глава держави зауважив, що від Трипільської ТЕС залежить світло у Київському регіоні. На цю станцію летіло 11 російських ракет.
Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля,
– підкреслив Зеленський.
Президент також прокоментував заяви, мовляв, союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, бо тоді буде сприйматися, що Україна "затягнула НАТО" у війну. Глава держави поставив риторичне запитання.
"Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь", – підкреслив президент.
Додав, що Ізраїль не країна НАТО. Але союзники, зокрема, країни НАТО, захищали Ізраїль. Показали силам Ірану, що Ізраїль був не на одинці.
І це урок. І це відповідь усім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО у війну,
– наголосив президент.
Окупанти повністю знищили Трипільську ТЕС
- Голова наглядової ради "Центренерго" Андрій Гота 11 квітня повідомив, що під час нічної атаки на Україну росіяни повністю зруйнували Трипільську теплоелектростанцію.
- Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа в турбінному цеху.
- На щастя, усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі.
- Встановлена потужність Трипільської ТЕС сягала приблизно 57%. Вона була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області.
- ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. До складу товариства входять 3 ТЕС: Трипільська в Київській області, Зміївська в Харківській та Вуглегірська у Донецькій області. А ще відокремлений підрозділ "Ременерго" у Черкасах.
- 22 березня 2024 року росіяни повністю знищили Зміївську ТЕС, а Вуглегірська ТЕС у Донецькій області перебуває в окупації з 25 липня 2022 року.