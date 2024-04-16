Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю PBS, передає 24 Канал. Український лідер наголосив, що Трипільську ТЕС не вдалося захистити, бо в нас закінчилися ракети.

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ТЕС не вдалося захистити через відсутність ракет

Глава держави зауважив, що від Трипільської ТЕС залежить світло у Київському регіоні. На цю станцію летіло 11 російських ракет.

Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля,
– підкреслив Зеленський.

Президент також прокоментував заяви, мовляв, союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, бо тоді буде сприйматися, що Україна "затягнула НАТО" у війну. Глава держави поставив риторичне запитання.

"Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь", – підкреслив президент.

Додав, що Ізраїль не країна НАТО. Але союзники, зокрема, країни НАТО, захищали Ізраїль. Показали силам Ірану, що Ізраїль був не на одинці.

І це урок. І це відповідь усім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО у війну,
– наголосив президент.

Окупанти повністю знищили Трипільську ТЕС

  • Голова наглядової ради "Центренерго" Андрій Гота 11 квітня повідомив, що під час нічної атаки на Україну росіяни повністю зруйнували Трипільську теплоелектростанцію.
  • Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа в турбінному цеху.
  • На щастя, усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі.
  • Встановлена потужність Трипільської ТЕС сягала приблизно 57%. Вона була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області.
  • ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. До складу товариства входять 3 ТЕС: Трипільська в Київській області, Зміївська в Харківській та Вуглегірська у Донецькій області. А ще відокремлений підрозділ "Ременерго" у Черкасах.
  • 22 березня 2024 року росіяни повністю знищили Зміївську ТЕС, а Вуглегірська ТЕС у Донецькій області перебуває в окупації з 25 липня 2022 року.