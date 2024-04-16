Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю PBS, передає 24 Канал. Український лідер наголосив, що Трипільську ТЕС не вдалося захистити, бо в нас закінчилися ракети.

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ТЕС не вдалося захистити через відсутність ракет

Глава держави зауважив, що від Трипільської ТЕС залежить світло у Київському регіоні. На цю станцію летіло 11 російських ракет.

Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля,

– підкреслив Зеленський.

Президент також прокоментував заяви, мовляв, союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, бо тоді буде сприйматися, що Україна "затягнула НАТО" у війну. Глава держави поставив риторичне запитання.

"Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь", – підкреслив президент.

Додав, що Ізраїль не країна НАТО. Але союзники, зокрема, країни НАТО, захищали Ізраїль. Показали силам Ірану, що Ізраїль був не на одинці.

І це урок. І це відповідь усім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО у війну,

– наголосив президент.

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