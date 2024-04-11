Стало відомо, що росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС. Що про неї відомо – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Дві ТЕС знищено, одну окуповано: Центренерго втратило 100 відсотків генерації

Найпотужніша на Київщині

Встановлена потужність Трипільської ТЕС становила приблизно 57%. Ця ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Будівництво електростанції велося прогресивним потоково-швидкісним способом. Завдяки цьому її вдалося спорудити у найкоротші терміни. Фактично, її звели за два роки.

У 1995 році Трипільська ТЕС увійшла до складу створеного Державного підприємства "Центренерго".

Особливості

Підприємство щорічно реалізує енергію на суму близько 2 мільярдів гривень.

Трипільська ТЕС розташована на Дніпровському узбережжі за 13 кілометрів на південь від Києва, поблизу села Трипілля. Після виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС, Трипільська ТЕС стала найбільшим енергогенерувальним об'єктом на території Київської області.

Іншими джерелами електроенергії у регіоні: Київська ТЕЦ-5 та Київська ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ. Електростанцію збудовано у дві черги. Перша черга – 4 дубль-блоки потужністю по 300 мегаватів.

Друга черга – два моноблоки потужністю по 300 мегаватів з однокорпусними котлами ТГМП-314, турбінами К-300-240-2, генераторами та трансформаторами аналогічними встановленим на першій черзі. Головний корпус побудований за універсальним проєктом.

З початку експлуатації Трипільська ТЕС виробила понад 350 мільярди кіловатів годин електроенергії.

Містом-супутником Трипільської ТЕС є місто Українка. Станція була відома як одна з найнадійніших та найекономніших станцій України