Ролики появляются в сети один за другим и набирают немало просмотров и комментариев. Эти алгоритмы продвигают видео в тренды тиктока.
Важно Это обычная российская ИПСО, – Юсов о вбросах россиян по "наступлению" на Харьков
Новая ИПСО врага
В разведке сообщили, что ролики с "уклонистами" под "народные" песни быстро начали распространяться по сети. Под ними собираются тысячи комментариев, разворачиваются самые настоящие дискуссии, которые еще больше продвигают такие видео. В этих роликах прослеживается основной месседж – восхваление "уклонистов".
В ГУР отметили, что синхронность появления многочисленных видео и песен, в которых "героизируют" мужчин, которые сбежали за границу, свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской компании.
Синхронность появления многочисленных песен и видео, "героизирующих" мужчин, которые отказываются стать на защиту собственной страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской кампании,
– отметили в разведке.
Такая психологическая операция является классической технологией раскола, ведь общество делят на "защитников" и "уклонистов". В разведке акцентировали, что цель врага – сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе через внутреннее противостояние.
"Пропаганда Кремля не прекращает попыток подорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, применяя для этого любые методы", – добавили в ГУР.
Учитывая новую вражескую ИПСО, в разведке призвали украинцев критически относиться к любой информации из анонимных источников. Важно всегда помнить, что за возможность жить и потреблять разнообразный контент украинцы обязаны ВСУ.
В разведке ранее предупреждали о планах врага
- В начале марта в ГУР предупреждали, что Россия готовит масштабную информационную кампанию для срыва мобилизации. Так, "Майдан-3", на который оккупанты выделили около 1,5 миллиарда долларов, имеет целью расшатать украинское общество и сорвать международную поддержку.
- Кроме того, Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины обнародовал официальное заявление, в котором расписал план вражеской спецоперации "Майдан-3". Основные направления и цели врага – срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об "усталости от Украины" среди наших партнеров и союзников в мире.
- В начале апреля Кремль запустил очередной фейк о мобилизации. Российские пропагандисты распространяли тезис, что украинские женщины якобы могут получить награду, если "сдадут своего мужа в ТЦК". Более того, россияне даже распространяли фотографии с якобы награждением женщин.