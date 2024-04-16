Ролики появляются в сети один за другим и набирают немало просмотров и комментариев. Эти алгоритмы продвигают видео в тренды тиктока.

Важно Это обычная российская ИПСО, – Юсов о вбросах россиян по "наступлению" на Харьков

Новая ИПСО врага

В разведке сообщили, что ролики с "уклонистами" под "народные" песни быстро начали распространяться по сети. Под ними собираются тысячи комментариев, разворачиваются самые настоящие дискуссии, которые еще больше продвигают такие видео. В этих роликах прослеживается основной месседж – восхваление "уклонистов".

В ГУР отметили, что синхронность появления многочисленных видео и песен, в которых "героизируют" мужчин, которые сбежали за границу, свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской компании.

Синхронность появления многочисленных песен и видео, "героизирующих" мужчин, которые отказываются стать на защиту собственной страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской кампании,

– отметили в разведке.

Такая психологическая операция является классической технологией раскола, ведь общество делят на "защитников" и "уклонистов". В разведке акцентировали, что цель врага – сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе через внутреннее противостояние.



"Пропаганда Кремля не прекращает попыток подорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, применяя для этого любые методы", – добавили в ГУР.

Учитывая новую вражескую ИПСО, в разведке призвали украинцев критически относиться к любой информации из анонимных источников. Важно всегда помнить, что за возможность жить и потреблять разнообразный контент украинцы обязаны ВСУ.

В разведке ранее предупреждали о планах врага