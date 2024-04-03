На этом в эфире телемарафона отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он добавил, что сейчас оккупанты начали активно вбрасывать заявления и о Беларуси, что также является частью кампании, передает 24 Канал.
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Ничего стратегически нового не произошло
Юсов объяснил, что оккупанты не только вбрасывают фейки о "наступлении" на Харьков. В то же время враг начинает снова расшатывать "белорусскую тему".
"Параллельно с этим происходят и другие вещи, вот снова активизировалась белорусская тема, например. Или некоторые другие, которые враг любит использовать, чтобы усиливать панические настроения, в частности внутри страны. Ничего стратегически нового и по формированию ударных групп не произошло", – сообщил Юсов.
В разведке добавили, что сейчас Силы обороны на всем направлении укрепляют линии обороны. Также не только официальные должностные лица, но и различные независимые аналитики объясняют, что происходит, анализируют и подтверждают или опровергают эту информацию.
Представитель ГУР МО отметил, что военное командование прорабатывает различные сценарии. Впрочем, вбросы россиян о "нападении" на Харьков – это обычная ИПСО.
Есть разные планы, командование прорабатывает различные сценарии. Что же касается угрозы "здесь и сейчас, завтра нападут" и "надо немедленно бежать" и "сеять панику", конечно, это – российская ИПСО. И для этого она и делается,
– подчеркнул Юсов.
Россияне распространяют фейки об "эвакуации из Харькова"
- 2 апреля в телеграм-каналах активно начала распространяться информация о якобы "эвакуации из Харькова". Сообщения были якобы от ГСЧС Украины, в которых предупреждали о "проведении эвакуации из Харькова и его окрестностей из-за вероятного окружения города российскими оккупантами".
- В МВД отметили, что это – фейк и указанные публикации являются вражеским информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине. Таким образом российские оккупанты, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются посеять панику и хаос в украинском обществе.
- Украинцев в очередной раз призвали доверять только проверенным источникам информации – официальным представителям власти. Также в МВД отметили, что Силы безопасности и обороны Украины надежно держат позиции вдоль всей линии фронта и дают достойный отпор врагу, в том числе и в Харьковской области.