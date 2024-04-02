Российская агрессия против Украины дошла до той точки, когда сами оккупанты не понимают, что им делать дальше. От первых целей так называемой СВО, которые предусматривали "Киев за 3 суток", они дошли до "героического" (на самом деле нет) взятия 19 домов в Авдеевке, которые Путин подает как великую победу, сопоставимую со Сталинградом. Россия сейчас делает хорошую мину при плохой игре и желает показать себя самураем, который не имеет цели, а только путь. В итоге получается пенсионер в час пик в общественном транспорте. Он также не имеет цели, впрочем, и сам путь его под вопросом.

Именно этими ментальными проблемами можно объяснить очередное российское обострение вокруг Харькова. Сейчас Россия активно забрасывает украинский город-миллионник КАБами, обстреливает ракетами, тестирует против мирного населения свои ужасные и смертоносные новинки УМПБ Д-30. Таким образом Россия сносит целые кварталы некогда русскоязычного Харькова. Сейчас Кремль уничтожил фактически всю критическую энергетическую инфраструктуру миллионного города, его жители оказались на грани гуманитарной катастрофы. 24 Канал рассказывает о планах России относительно Харькова и оценивает их реалистичность.

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Захват Харькова – новая "идея икс" для России?

В России тамошние пропагандисты активно заговорили о новом наступлении на Харьков и даже о его окружении. Также в России уже готовы признать захват города – новым "верховным боссом" СВО.

На это намекает и сам Путин. После завершения цирка под названием "выборы президента РФ" Путин сказал, что Россия будет вынуждена "в какой-то момент, в который мы посчитаем целесообразным", создать санитарную зону на территориях, которые сегодня контролирует украинская власть.

"Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует прежде всего, конечно, иностранного производства", – Путин 18 марта 2024 в собственном избирательном штабе нелепо объясняет будущие атаки на Харьков необходимостью "защиты" Белгородчины и Курщины.

Параллельно в СМИ (преимущественно западных, но и в российских "либеральных" изданиях "Верстка" и "Медуза") пошли заявления о новом наступлении российской армии на Харьков. При этом "Медуза" честно признает, что ретранслирует мысли персон, приближенных к Кремлю.

Удивляться здесь не стоит. Авторы публикаций (словно тот Илон Маск) не несут за них фактической ответственности, поэтому могут писать обо всем что угодно. А именно – о наступлении россиян в Арктике или на Балтике, концентрации ударных группировок России и Беларуси возле Сувалкского коридора, десанте в Молдове и очередном ядерном шантаже

Мы также это проходили. Нас уже пугали новым наступлением на Киев, а также обещаниями морского штурма Одессы и проламывания сухопутного коридора в Приднестровье. Вот только сейчас Россия потеряла почти все свои большие десантные корабли в Черном море, а те, что остались на плаву, "почему-то" сбежали в Новороссийск.

В чем проблема российских публикаций о наступлении на Харьков?

Источниками у авторов подобных публикаций, как правило, выступают анонимы или же отставные генералы и эксперты из прошлых войн, большинство из них прогнозировали фиаско украинского сопротивления еще 2 года назад.

Такие прогнозы сеют ужас среди европейцев и парализуют их волю к сопротивлению. Лишь некоторые политики воспринимают такие угрозы как вызов и понимают, что цель – это эскалация ради деэскалации.

Однако большинство далеко от реального понимания вещей и воспринимает разговоры о силе и угрозе России буквально и стремится остановить ее тем же способом, в который пытались остановить Гитлера в 1938 году, только вместо Австрии и Чехословакии сейчас Украина.

Как мы знаем из истории, план умиротворения Гитлера не сработал! Он после аншлюса Австрии и раздела Чехословакии стал только сильнее и уже с новыми ресурсами начал новую большую войну через год.



Сейчас может произойти то же самое – у Путина нет сил для проведения масштабных операций в других местах, кроме Украины, ведь именно здесь находится вся боеспособная российская армия. В Украину свезено чуть ли не всю военную технику, в то время как другие границы России максимально ослаблены.

Таким образом, для агрессии против нового государства россияне сначала должны победить Украину и высвободить ресурсы, задействованные в этой войне, а также восстановить свой потенциал. И это вопрос лет, а не месяцев.

Таким образом, Украина выигрывает для Европы время, но платит за это слишком большую цену. При этом враг пытается запугать, убить и сломать моральный дух украинцев и принудить украинскую власть к переговорам о перемирии, за время которого Россия попытается восстановить силы для продолжения войны.

Реально ли новое большое наступление России с военной точки зрения?

Эксперты предполагают, что поход на Харьков может начаться летом 2024 года. Сейчас зимнее наступление России фактически истощилось. Враг потерял десятки тысяч людей и сотни единиц техники и при этом смог захватить только руины Авдеевки, а на остальных участках Силы обороны заставили Россию увязнуть в боях тактического значения.

Россия уже пыталась захватить Харьков и даже смогла начать штурм города. Это происходило в феврале – начале марта 2022 года. Там российские элитные войска были разбиты силами сопротивления, а многокилометровые колонны российской техники стали сожженным металлоломом.

Как горела российская техника в Харькове: смотрите видео

В ответ обиженные россияне решили отомстить мирному населению города и начали регулярные обстрелы спальных кварталов Харькова с помощью РСЗО и различных ракет.

Украинская Харьковщина должна была стать еще одной "новой территорией" России. Там также планировался "референдум" и даже был известен результат – 75%. Впрочем, наблюдатели от ВСУ в сентябре 2022 года испортили оккупантам все планы.

Террор против мирных украинцев стал возможным благодаря географии.

Харьков стоит фактически на границе с Россией. Именно поэтому оккупантам удобно обстреливать украинский город просто из Белгорода или бомбить с помощью авиации, расположенной на ближайших аэродромах.

Особенностью российской армии является то, что она может наступать только там, где может обеспечить необходимую логистику, прежде всего – железнодорожную.

Мы это видели на Донбассе. Россияне достигли успехов в пригородах Донецка – Марьинке и Авдеевке – не в последнюю очередь из-за того, что эффективно использовали местную железную дорогу. Приграничье дает такую возможность и, учитывая это, Харьков действительно является удобным местом для "ленивого наступления".

Впрочем, на этом преимущества для России завершаются. Украинское командование понимает все риски, а потому вокруг Харькова сейчас создана мощная сеть укреплений, о которых не мечтал даже Суровикин.

Процесс фортификаций и минирования буквально всего активизировался именно с 2024 года. Говорится не только об общенациональной программе обороны, но и об отдельных мероприятиях, направленных на усиление обороноспособности именно Харькова и увеличение военного контингента защитников города.

Мы уже имеем опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом,

– главнокомандующий ВСУ Александр Сырский о готовности Сил обороны дать отпор оккупантам.

По оценкам ГУР МО, сейчас сухопутная компонента армии оккупантов составляет 474 тысячи воинов . Все это войско распределено в пропорциях на широком фронте в более 1 000 километров.

. Все это войско распределено в пропорциях на широком фронте в более 1 000 километров. Россия уже доказала, что может брать города (точнее, их руины), но для этого ей нужны количественное превосходство над ВСУ и значительные человеческие ресурсы.

За время боев за Бахмут оккупанты потеряли примерно 50 – 60 тысяч человек. Сопоставимые цифры потерь могут быть у России и в боях за Авдеевку и окружающие села.

Россия традиционно сосредотачивает большие массы войск для своих операций, но далеко не всегда это дает результат. Так, более 100 000 россиян сумели взять Авдеевку, но помните, как летом 2023 года СМИ пугали украинцев тем, что враг собрал под Купянском 100 тысяч личного состава, более 900 танков, более 550 артиллерийских систем и 370 реактивных систем залпового огня (кстати, эта группировка сопоставима с контингентом войск, которые когда-то имел СССР в Афганистане)? И что, какой результат?

Украинская оборона не была прорвана, а сам враг понес тяжелые потери. Это не значит, что украинцам было легко (наоборот), но это говорит об уровне сложности и масштабе операций. Для прорыва обороны и окружения Харькова, врагу нужны будут сотни тысяч людей.

За счет кого Россия планирует осуществить новое наступление?

И здесь возникает вопрос о новой мобилизации в России. Для Путина это будет означать фактический ва-банк, ведь непопулярный шаг нарушает давний курс на атомизацию российского общества, выдергивает людей из экономики и усиливает "усталость от войны" у всех остальных.

Объявленная Путиным "частичная мобилизация" продолжается и ежемесячно Россия набирает по 30 000 человек, но этого количества хватает только для компенсации потерь на поле боя.



При этом не стоит забывать, что россияне ускорили обучение и в среднем "готовят" штурмовиков за 27 дней.



Агитация в России выглядит так / Фото EPA

Таким образом, для атаки на Харьков России нужно существенно увеличить свой кадровый ресурс и ускорить его подготовку, а также найти новую технику, потому что темпы ее истребления в Украине только ускоряются.

В 2022 и 2023 годах Россия активно пополняла человеческий ресурс за счет зеков, но сейчас они закончились.

Также заканчиваются жители проблемных регионов, для которых деньги, что платит Путин за убийства украинцев, являются едва ли не единственной возможностью оплатить долги по кредитам.

Сейчас же в бой должен пойти "средний класс" и жители российских городов, те же москвичи и другие "дорогие россияне".

Однако даже набранные новые сотни тысяч не гарантируют успеха в боях за город-миллионник. Российские генералы это понимают, а потому снова прибегают к террору и запугиванию мирных людей. Именно этим объясняются бомбардировки Харькова. Оккупант не может захватить города и села, а потому уничтожает их дистанционно.

Но расчет на то, что украинцы будут спокойно наблюдать за тем, как Россия уничтожает их дома, очень наивный. Ситуация с приближенностью Харькова к границам с Россией имеет и обратную сторону, а это означает, что россияне не должны жаловаться на зеркальный ответ.

В то же время западные союзники, прежде всего США, должны наконец осознать опасность и понять, что они также будут нести ответственность за российские атаки против Украины.

Ведь бомбардировки Харькова, где до сих пор проживает 1,3 миллиона человек, стали возможными из-за того, что ВСУ не имеет ресурса сбивать носителей КАБов – самолеты Су-34 и Су-35, не имеет достаточного количества снарядов, чтобы уничтожать врага. Не имеет ATACMS и F-16, не имеет достаточного количества PATRIOT и Abrams. Этот позор необходимо исправить, и только тогда циничные заявления Путина о "санитарном кордоне" останутся пустыми угрозами.

Учитывая не масштабность задачи и неспособность России ее реализовать можно предположить, что заявления об атаке на Харьков – это попытка дезинформации, такое себе мега ИПСО, но с реальными бомбардировками и фактическим геноцидом (а как иначе назвать уничтожение всех электростанций на Харьковщине).

На самом же деле главной целью может быть отвлечение внимания ВСУ от обозримых целей России. А это прежде всего Часов Яр, захват которого открывает оккупантам путь к Славянску и Краматорску, а также потенциально дает контроль над всей Донецкой областью, о котором так мечтали российские пропагандисты еще с 2022-го года.