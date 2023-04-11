Что это за оружие – управляемые авиационные бомбы (УАБ) и какую опасность несет для Украины и прифронтовых регионов – читайте в материале 24 Канала.

Актуально Могут ли ВСУ бороться с управляемыми авиабомбами

Какие управляемые авиабомбы применяет Россия

Управляемые авиационные бомбы – это боеприпасы, имеющие аэродинамические поверхности и системы наведения для увеличения вероятности попадания в цель. Они считаются высокоточным оружием.

У врага есть достаточно широкая структура УАБ:

свежие, но редкие УПАБ-1500 весом 1500 килограммов,



УПАБ-1500В / фото росСМИ

бомба-гибрид "Гром-Э1",



Гром-Э1 / фото росСМИ

а также ФАБ-500М-62, превращенные в высокоточный боеприпас с возможностью планировки. Он является прямым аналогом американской умной бомбы JDAM-ER.

"Дебют" ФАБ-500М-62 с крыльями и стабилизатором состоялся в марте 2023 года. тогда россияне бомбили ею Донецк. Впоследствии начали применять эти полутонные бомбы не только по временно контролируемой территории, но и по линии фронта, отмечают эксперты Defence Express.



"Дрель" создана на базе кассетной РБК-500У / фото росСМИ

Такая бомба (ФАБ-500М-62) может передвигаться на расстояние до 40 километров. У ВСУ есть подобные обвесы – JDAM-ER, которые могут передвигаться на 70 километров. Эти бомбы нам передали США, а россияне их скопировали, хотя и не слишком быстро. А сейчас они уже вышли на серийное производство,

– военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Каналу объясняет опасность российских бомб.

В ограниченном количестве у россиян есть УПАБ-500В весом 500 килограммов, 540-килограммовая планирующая бомба "Дрель" и "Гром-Э2", являющийся вариантом "Гром-Э1" без двигателя, но с увеличенной в полтора раза боевой частью.

Также у России есть запас так называемых корректируемых авиационных бомб – КАБ-500Кр или КАБ-1500.

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Как далеко могут россияне сбрасывать свои авиабомбы

Справочно! Дальность сброса планирующих авиационных бомб зависит от параметров полета носителя – скорости и высоты. Чем выше и на большей скорости производит сброс самолет, тем дальше такие бомбы будут лететь..

Для УПАБ-1500В дальность составляет 40 километров при высоте сброса в 14 километров, то есть – аж из стратосферы. Скорость самолета-носителя при этом – около 1000 километров в час.

Для "Гром-Э1 декларируется дальность 120 километров при высоте 12 километров и скорости 12 километров. Эти заявленные россиянами цифры вызывают резонные сомнения.

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В то же время, даже дальность сброса в 80 километров означает, что под угрозой такого удара могут находиться приграничные районы и прифронтовые районы, включая такие города, как Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и Запорожье. А эффективным средством борьбы с ними является только уничтожение самого носителя.

Какой вред наносят УАБ и какие регионы под угрозой

По оценкам Генштаба ВСУ, Россия ежедневно применяет примерно по 20 таких бомб.

Результат бомбардировки российскими УАБ украинского города Орехов 11 апреля 2023 года / фото из телеграма Андрея Ермака

Российские самолеты наносят удары с расстояния от 50 километров за линией боевого столкновения или государственной границы Украины, или с моря. Среди них преимущественно фугасные авиабомбы ФАБ-500, но оснащенные крыльями и GPS-навигацией.

Не только юг, но и по всей линии фронта – Сумщина, Черниговщина, восточное направление. Они атакуют повсюду. Есть новая угроза, на которую реагировать, мягко говоря, трудно, потому что противник применяет управляемые бомбы дистанционно, пока безнаказанно,

– спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона объясняет масштабы проблемы и констатирует, что под ударами могут оказаться Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и Запорожье.

Как противодействовать УАБ

Как отметили в ВСУ, для сброса управляемых планирующих авиационных бомб вражеские самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО. Бороться с такими бомбами сложно – они являются проблемными целями, проще и логичнее было бы уничтожать их носитель – самолеты Су-34, Су-35 и т.д.



Су-35 с бомбовой нагрузкой / фото росСМИ

Спикер Воздушных сил ВСУ констатирует, что это сейчас большая проблема, ведь российские самолеты прячутся в тылу и пользуются безнаказанностью.

Самолеты пока нечем доставать. Бомбы можно пытаться сбивать, но для этого нужно очень много средств. 10–12 таких бомб противник по линии фронта применяет ежедневно. Это в основном ФАБ-500, оснащенная крыльями, GPS-навигацией, летит к своей цели 10–20 км, а может и больше, согласно тому, с какой высоты ее бросят,

– объяснил Юрий Игнат.

Проблему должно решить увеличение авиационного парка ВСУ и применение ракет класса "воздух – воздух". Именно для этого Польша, Словакия и, надеемся, Болгария передают Украине МиГ-29, хотя Украина настоятельно просит у союзников именно истребители F-16.

Средства, которые могут противостоять им, это системы PATRIOT, SAMP-T – из наземных, а лучше всего это современные самолеты F-16 или другие самолеты поколения 4+, способные противостоять российской авиации на большом расстоянии, которые имеют как мощные радары, так и ракеты класса "воздух – воздух". Надо снова и снова обращаться к нашим партнерам, чтобы процесс передачи такой техники ускорялся,

– Юрий Игнат знает рецепт противодействия российским УАБ.

Отметим, что 6 апреля российские войска атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами, в результате чего ранения получили по меньшей мере семь человек.