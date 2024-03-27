За последний год войны КАБы (управляемые авиационные бомбы, или smart bomb – по терминологии НАТО), стали главной ударной силой россиян на фронте и большой проблемой для Сил обороны Украины.

Оккупанты осуществляют пуски за линией фронта в относительной безопасности с высоты в 10 – 12 километров. Бомбу очень трудно перехватить: с момента отрыва до поражения цели проходит около 5 – 7 минут, а в зоне поражения фронтового ПВО бомба может находиться считанные секунды.

24 Канал рассказывает, как россияне используют КАБы, что известно о жутких бомбах ФАБ-3000 и как они угрожают украинцам.

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Почему российские КАБы – это сложный вызов для ВСУ

Перехват КАБов – большой вызов для украинских РЭБов. Эти станции могут лишь помешать точному поражению цели, повлияв на систему наведения бомбы, но не предотвратить взрыв, который гарантированно будет разрушительным. Другим вариантом является работа по носителям бомб – самолетах, а для этого ВСУ используют "странствующие ПВО".

Эта тактика принесла успех зимой 2024 года, когда на Донбассе было сбито более 10 российских штурмовиков (Су-34 и Су-35). К сожалению, такая охота опасна и для самих охотников, поэтому в Украине так ждут появления F-16. Эти самолеты имеют потенциал решить проблему российских КАБов, но к тому времени Россия будет продолжать свой неизбирательный бомбовый террор.

Благодаря массовому применению КАБов Россия сносит под ноль украинские города и села, убивает гражданских, наносит потери украинским защитникам и заставляет их отступать.

Традиционными для врага являются бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500, где ФАБ – это аббревиатура "Фугасная авиабомба", а числовой показатель – это вес.



Сейчас же россияне хотят масштабировать свои успехи и рапортуют о "царь-бомбе" – ФАБ-3000, то есть бомбу весом более 3 тонн.



Производство ФАБ-3000 на заводе в Нижегородской области / Фото минобороны России

ФАБ-3000 – основные характеристики

разработка – 1946 год,

вес – 3400 – 3500 килограммов,

вес боевой части – до 1400 килограммов,

тип – свободное падение,

наличие модуля УПМК – потенциально возможно,

носитель – Ту-22М3, потенциально – Су-34.

ФАБ-3000 или АБСП-3000 ("авиационный боеприпас свободного падения") – не какая-то новинка, их разработали еще в середине прошлого века с целью ударов по кораблям либо крупным инфраструктурным объектам или бункерам. К примеру, во время Второй мировой это стало правилом хорошего тона для дальней авиации.

Важно! Радиус поражения такой бомбы – 46 метров, а рассеивание осколков – на 260 метров. То есть ФАБ-3000 имеет потенциал поражать кинетической энергией взрыва все живое на дистанциях в сотни метров.



При таких условиях контузию можно получить даже находясь на расстоянии 500 – 700 метров от эпицентра взрыва.

Боевое применение ФАБ-3000: от Афганистана до Мариуполя

Стоит понимать, что в годы холодной войны ФАБ-3000 не было по кому просто применять, поэтому длительное время "царь-бомбы" просто ржавели на складах. Только в конце существования СССР россиянам представилась возможность осуществить боевое применение ФАБ-3000 – в Афганистане против местных партизан.

Обратите внимание! Именно на этих самолетах летал будущий лидер чеченского сопротивления Джохар Дудаев – в 1988 году он участвовал в ковровых бомбардировках Афганистана в составе 185-го тяжелого бомбардировочного авиаполка Дальней авиации, базировавшегося в Полтаве.



Впоследствии эти самолеты были переданы президентом Кучмой россиянам в обмен на списание долгов за газ.

Бомбить горы и сносить целые ущелья было весело и безопасно, к тому же пилотам можно было не думать об убитых ими людей, потому что они их и не видели. Возможно, Россия позже использовала эти бомбы еще и в Таджикистане, Чечне и Сирии, однако объективных подтверждений этой информации нет.



Сравнение ФАБ-3000 и ФАБ-1500 / Фото минобороны России

Официально Россия вернулась к применению ФАБ-3000 только во время другого вторжения в Украину. Именно этими бомбами оккупанты уничтожали украинский Мариуполь и разрушали "Азовсталь" в режиме "свободного падения". В условиях, когда в этом районе уже не действовали украинские ПВО.

Масштабировать свой успех Россия так и не смогла, несмотря на заявления руководителей войска государства-агрессора украинские силы ПВО не были уничтожены, враг так и не сумел установить контроль над небом, а значит – не мог использовать бомбардировщики без риска их потери.

Только через год россияне нашли выход и установили на бомбы модули управления – УМПК, однако на меньшие бомбы, а от применения именно ФАБ-3000 оккупанты отказались.

Почему у россиян не получается бомбить ФАБ-3000

На это были особые причины. ФАБ-3000 весит где-то под 3 500 килограммов и запускать эти бомбы нужно с большой высоты – около 15 000 метров (то есть аж из стратосферы). То есть для пусков нужны особые самолеты – как по способности брать большой груз, так и подниматься высоко в небо. Сейчас таким требованиям отвечают только российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

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Ту-22М3 – товар искусственный. Несмотря на то, что в годы холодной войны в СССР их произвели в немалом количестве, сейчас Россия их не может производить из-за деградации собственного ВПК и санкций. А потому прибегает к "авиационному каннибализму", разбирая эти самолеты на запчасти, чтобы отремонтировать те машины, которые еще могут летать. Самым молодым из Ту-22М3 уже по 30 лет.

Из-за этой проблемы количество бомбардировок может быть существенно ограничено. Также Ту-22М3 нужны оккупантам прежде всего как носители ракет Х-32 иХ-22, а не ФАБ-3000.

Россия может решить проблему носителя замещением. Для этого могут быть переработаны самолеты Су-22 или Су-34. Их банально больше и они способны нести многотонную нагрузку. Российским производителям нужно лишь придумать, как разместить "царь-бомбы" под фюзеляжем самолета. Ведь диаметр ФАБ-3000 вместе с хвостовым оперением составляет 1 метр и 2 миллиметра, а если на нее все же установят комплект УМПК, габариты еще увеличатся.

Также увеличатся шансы и на то, что скоро россияне сбросят на собственный Белгород или Брянск что-то тяжелее 500 килограммов – к этим подаркам от собственных авиаторов россияне уже привыкли.



Зато падение снаряда, вес которого более 3 тонн, может существенно разнообразить прифронтовую жизнь. То, что это произойдет, практически нет сомнений, ведь инциденты уже были со штатными носителями КАБов, то что будет мешать упасть наскоро сделанному "самопалу".

Еще один момент. Ту-22М3 несет ФАБ-3000 в себе и размещение в фюзеляже увеличивает кинетическую силу удара, зато Су-34, если будет адаптирован, будет нести "царь-бомбы" на подвесе. Но несмотря на то, что общая полезная нагрузка этого самолета заявлена как 8 000 килограммов, в реальности Су-34 никогда не несли на подвесе вес, больше 2 тонн. То есть, вполне вероятно, что проект останется на бумаге или же будет реализован, но станет билетом в один конец для пилота и его самолета.

Также дальность полета ФАБ-3000 будет меньше, а значит, самолету придется подлетать ближе к линии фронта и рисковать быть сбитым.

"Царь-бомба" как ИПСО

В настоящее время российские пропагандисты активно раскручивают в инфопространстве тему "царь-бомбы" и называют ее едва ли не тем самым "вундер ваффе", который якобы должен победить Украину.

21 марта 2024 года российский министр обороны Сергей Шойгу прибыл на оружейный завод в Нижегородскую область с официальным визитом. Там ему показали производство ФАБ-3000, а также было объявлено, что Россия возобновит их серийный выпуск. Пропагандисты говорят, что в 2024 году должно быть изготовлено 600 таких бомб.

Благодаря Шойгу и его любви к пиару украинская разведка теперь имеет подтвержденную цель – ФАБ-3000 изготавливают на предприятии "53-й арсенал", расположенном в селе Юганец на Нижегородчине, расположенном в 750 километрах до границы с Украиной. То есть в зоне поражения украинских дронов.



Шойгу на "53-м арсенале" / Скриншот из видео

Цель известна:

Для россиян традиционным является заигрывание в мегаломанию, однако часто это лишь пустые "понты". Так, например, было с так называемой "царь-пушкой", что ни разу не стреляла, или с "Царь-колоколом", который никогда не звонил, но сейчас остается стоять в московском Кремле, якобы символизируя мощь Российской империи, а на самом деле – ее немощность, за которую уплачено чрезмерную цену с нулевым полезным эффектом.

В случае с ФАБ-3000 ситуация может повториться. Россияне хотят произвести 600 бомб и потратить на это немалые деньги, чтобы те лежали на складах где-то в Энгельсе или Шайковке и ждали, когда Конашенков в очередной раз "уничтожит" украинскую ПВО. Если же это "российское чудо" все-таки поднимется в небо, надеемся, к тому времени его уже будут ждать операторы украинских PATRIOT и пилоты F-16 или "Грипенов".