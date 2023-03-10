По данным Defense Express, первое применение этого вида боеприпасов было зафиксировано несколько недель назад против одного из объектов на Черниговщине. На одном из обломков были остатки маркировки, соответствующей именно УПАБ-1500В. Что это за новое оружие и как ему противодействовать – читайте в материале 24 Канала.

Интересно JDAM-ER для контрнаступления: все, что известно о крылатых "умных бомбах", получивших ВСУ

Что известно об УПАБ

Бомба называется УПАБ-1500В (индекс К029Б). Число 1500 – это вес в килограммах, остальное – сокращение от "Управляемая планирующая авиационная бомба".

Применяется в составе комплексов вооружения самолетов фронтовой авиации (Су-34 и другие). Авиационные бомбы такого типа могут привести к более ужасным разрушениям, чем ракеты, ведь имеют большую боевую часть. Также боеприпас УПАБ-1500В может быть даже точнее российских ракет.

УПАБ-1500В имеет Х-образные крылья в средней части корпуса, а также стабилизирующие хвостовые ребра как в X-образной конфигурации, так и в форме планки с ограниченным треугольником. К задней кромке хвостового оперения подсоединены поверхности управления со щелевым цилиндром.



УПАБ-500В (индекс К08Б) / фото DE

Это новая разработка родом из России ( Россия – официально признанное в Украине и на уровне ЕС государство-террорист). Впервые разработка была продемонстрирована в 2019 году на Московском авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в экспортной версии.



Разработчик боеприпаса – московское "ГНПП "Регион", входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Руководитель – Игорь Крылов.

Экспортный вариант УПАБ-1500 / фото Рособоронэкспорт

В 2019 году боеприпас прошел испытание и даже был поставлен на вооружение ВКС России. Также были получены первые экспортные заказы на 2020 год.

Технические характеристики УПАБ

Пока точных данных по боеприпасу УПАВ-1500В нет, есть только заявленные разработчиками характеристики экспортного варианта. Как обычно бывает у россиян, достоверность данных вызывает вопросы. Боевые действия в Украине развенчали уже немало российских "аналоговнетов".

Военный аналитик Александр Коваленко в комментарии 24 Каналу на этом аспекте сделал особое ударение.

Насколько они соответствуют действительности – это другой вопрос. Потому что за 2022 год мы уже видели, что много российской техники не отвечает характеристикам, заявленным в открытых источниках. Они значительно хуже,

– господин Коваленко подвергает сомнению заявленные российскими военными преступниками характеристики УПАБ.

Технические характеристики бомбы УПАБ-1500Б-Е

Система наведения: инерционно-спутниковая

Питание: от воздушного баллона

Источник электропитания бортовых систем: тепловая батарея

Длина: 5,05 метра

Диаметр: 0,4 метра

Полный вес: 1525 килограммов

Масса боевой части: 1010 килограммов (боевая часть – фугасная, броне- и бетонобойная)

Подрывник: контактный с тремя режимами задержки детонации

Максимальная дальность применения: до 50 километров (если очень повезет, эксперты чаще говорят о 40 километрах)

Высота применения: до 15 километров

Круговое возможное отклонение — 10 метров

Боевое применение УПАБ-1500В

Хотя враг хвастался своей царь-бомбой и раньше, первое подтвержденное боевое применение УПАБ-1500В было зафиксировано в феврале 2023 года. На месте бомбардировки были обнаружены остатки боеприпаса и маркировки. На следующий день информацию официально подтвердил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

Речь идет о "разведке боем" – ВСУ не фиксируют массовое применение УПАБ-1500В россиянами. Сейчас это единичные эпизоды.

Россияне не имеют такой линии производства, чтобы произвести недавно появившиеся тысячи типов вооружения. Сегодня у них очень деградировавший и отсталый военно-промышленный комплекс, который не может обеспечивать те же масштабы производства, как во времена Второй мировой войны, когда потребовалось сотни танков ежедневно, снаряды, боеприпасы и т.д.

– Александр Коваленко о возможном количестве УПАБ-1500В у россиян.

УПАБ-1500В – очень дорогой боеприпас, а заявленные характеристики свидетельствуют о его высокой технологичности. В переводе на простой язык это означает, что внутри там электроника не российского производства. Таким образом, в условиях ужесточения санкций производство новых УПАБ-1500В станет сложным и достаточно дорогим квестом.

Обратите внимание! Очевидно, что это грозное оружие. В то же время, для самих россиян его использование довольно проблемно ввиду обеспечение высокой дальности полета (для обеспечения эффекта планирования и дальности в 40 километров самолет должен подняться на высоту в 14 километров, фактически в стратосферу, для многих российских самолетов эта высота совпадает с их практическим потолком).



Такие исходные данные – испытания и лотерея для старых российских самолетов, а также цель для обновленных украинских ПВО.

Как противодействовать УПАБ

Учитывая небольшое количество и высокую цену производства, следует предположить, что УПАБ-1500В будет неприятным, но довольно редким явлением на фронте. Однако этот боеприпас может использоваться россиянами как оружие террора против прифронтовых городов.

Важно Россия атаковала новыми бомбами: в Воздушных силах сказали, может ли Украина их уничтожать

Сейчас у ВСУ нет возможностей для перехвата УПАБ-1500В.

Уничтожить эту бомбу, а это не крылатая ракета – практически невозможно. Следовательно, в этом есть реальная опасность. Бомба имеет большую мощность взрыва,

– отмечает Коваленко.

Едва ли не единственным эффективным вариантом противодействия является сбивание самолетов, являющихся носителями УПАБ. ВСУ уже так действуют и преуспевают.

Эксперты считают, что уничтоженный в начале марта украинской ПВО российский Су-34 в небе над малой родиной Януковича был именно носителем УПАБ-1500В. По крайней мере, это было бы логическим объяснением, почему истребитель решил покрасоваться в небе и сам сделал из себя мишень, хотя и находился далеко за линией фронта.

Ликвидация российского Су-34 с возможным грузом УПАБ-1500В в небе над Енакиево: смотрите видео

Сбитие над Енакиево пока остается для ВСУ уникальным успехом. Далеко не все наши системы ПВО имеют такую "длинную руку". Но ситуация может улучшиться с появлением в украинском войске систем PATRIOT, а также – натовских самолетов, прежде всего, F-16.

Самолеты более мобильны, они могут вылетать на перехват тех же бомбардировщиков, и ракетами с дальностью более 150 километров отгонять хотя бы те самолеты и не давать им возможности сбрасывать эти бомбы. Именно для этого нам нужны современные истребители. Потому что наши советские самолеты этого сделать не могут,

– Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 5 марта 2023 объясняет, как Украина может противодействовать УПАБ-1500В.