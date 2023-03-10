За даними Defense Express, перше застосування цього виду боєприпасів зафіксували кілька тижнів тому проти одного з об'єктів на Чернігівщині. На одному з уламків були залишки маркування, що відповідає саме УПАБ-1500В. Що це за нова зброя та як їй протидіяти – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво JDAM-ER для контрнаступу: все, що відомо про крилаті "розумні бомби", які отримали ЗСУ

Що відомо про УПАБ

Бомба має назву УПАБ-1500В (індекс К029Б). Число 1500 – це вага в кілограмах, решта –скорочення від "Управляемая планирующая авиационная бомба".

Застосовується у складі комплексів озброєння літаків фронтової авіації (Су-34 та інші). Авіаційні бомби такого типу можуть спричинити жахливіші руйнування, ніж ракети, адже мають більшу бойову частину . Також боєприпас УПАБ-1500В може бути навіть точнішим за російські ракети .

. . УПАБ-1500В має Х-подібні крила в середній частині корпусу, а також стабілізуючі хвостові ребра як X-подібної конфігурації, так і у формі планки з обмеженим трикутником. До задньої кромки хвостового оперення приєднані поверхні керування зі щілинним циліндром.



УПАБ-500В (індекс К08Б) / фото DE

Це нова розробка родом з Росії (Росія – офіційно визнана в Україні та на рівні ЄС держава-терорист). Вперше розробку продемонстрували у 2019 році на Московському авіаційно-космічному салоні МАКС-2019 у експортній версії.



Розробник боєприпасу – московське "ГНПП "Регион", що входить до корпорації "Тактическое ракетное вооружение". Керівник – Ігор Крилов.

Експортний варіант УПАБ-1500 / фото Рособоронекспорт

У 2019 році боєприпас пройшов випробування і навіть був поставлений на озброєння ВКС Росії. Також нібито були отримані перші експортні замовлення на 2020 рік.

Технічні характеристики УПАБ

Наразі точних даних щодо боєприпасу УПАВ-1500В нема, є лише заявлені розробниками характеристики експортного варіанту. Як традиційно буває у росіян, достовірність даних викликає питання. Бойові дії в Україні розвінчали вже чимало російських "аналоговнєтів".

Воєнний аналітик Олександр Коваленко у коментарі 24 Каналу на цьому аспекті зробив особливий наголос.

Наскільки вони відповідають дійсності – це інше питання. Тому що за 2022 рік ми вже бачили, багато російської техніки, що не відповідає характеристикам, заявленим у відкритих джерелах. Вони значно гірші,

– пан Коваленко ставить під сумнів заявлені російськими воєнними злочинцями характеристики УПАБ.

Технічні характеристики бомби УПАБ-1500Б-Е

Система наведення: інерційно-супутникова

Живлення: від повітряного балона

Джерело електроживлення бортових систем: теплова батарея

Довжина: 5,05 метра

Діаметр: 0,4 метра

Повна вага: 1525 кілограмів

Маса бойової частини: 1010 кілограмів (бойова частина – фугасна, броне- та бетонобійна)

Підривник: контактний із трьома режимами затримки детонації

Максимальна дальність застосування: до 50 кілометрів (якщо дуже пощастить, експерти частіше говорять про 40 кілометрів)

Висота застосування: до 15 кілометрів

Кругове можливе відхилення – 10 метрів

Бойове застосування УПАБ-1500В

Хоча ворог хизувався своєю цар-бомбою і раніше, перше підтверджене бойове застосування УПАБ-1500В було зафіксовано у лютому 2023 року. На місці бомбардування були знайдені рештки боєприпасу та залишки маркування. Наступного дня інформацію офіційно підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Мовиться про "розвідку боєм" – ЗСУ не фіксують масового застосування УПАБ-1500В росіянами. Нині це поодинокі епізоди.

Росіяни не мають такої лінії виробництва, щоб зробити тисячі типів озброєння, яке з'явилися нещодавно. Сьогодні в них дуже деградований і відсталий військово-промисловий комплекс, який не може забезпечувати ті самі масштаби виробництва, як за часів Другої світової війни, коли потрібно було сотні танків щодня, снаряди, боєприпаси і таке інше,

– Олександр Коваленко про можливу кількість УПАБ-1500В у росіян.

УПАБ-1500В – дуже дорогий боєприпас, а заявлені характеристики свідчать про його високу технологічність. У перекладі на просту мову це означає, що всередині там електроніка не російського виробництва. Таким чином, в умовах посилення санкцій виробництво нових УПАБ-1500В стане складним і доволі коштовним квестом.

Зверніть увагу! Очевидно, що насправді це грізна зброя. Водночас для самих росіян її використання доволі проблемне з огляду на забезпечення високої дальності польоту (для забезпечення ефекту планування та дальності у 40 кілометрів літак сам має піднятись на висоту у 14 кілометрів – фактично в стратосферу, для багатьох російських літаків це висота співпадає з їхньою практичною стелею).



Такі вихідні дані – випробування та лотерея для старих російських літаків, а також – ціль для оновлених українських ППО.

Як протидіяти УПАБ

З огляду на невелику кількість і високу ціну виробництва, варто припустити, що УПАБ-1500В буде неприємним, проте доволі рідкісним явищем на фронті. Проте, цей боєприпас може використовуватись росіянами як зброя терору проти прифронтових міст.

Важливо Росія атакувала новими бомбами: у Повітряних силах сказали, чи може Україна їх знищувати

Наразі ЗСУ не мають можливостей для перехоплення УПАБ-1500В.

Знищити цю бомбу, а це не крилата ракета – фактично неможливо. Отже, в цьому є реальна небезпека. Бомба має велику потужність вибуху,

– зазначає Коваленко.

Чи не єдиним ефективним варіантом протидії є збиття літаків, які є носіями УПАБ. ЗСУ вже так діють та мають успіхи.

Експерти вважають, що знищений на початку березня українською ППО російський Су-34 у небі над малою батьківщиною Януковича був саме носієм УПАБ-1500В. Принаймні, це б було логічним поясненням, чому винищувач вирішив похизуватися в небі та сам зробив із себе мішень, хоча й перебував далеко за лінією фронту.

Ліквідація російського Су-34 з можливим вантажем УПАБ-1500В у небі над Єнакієвим: дивіться відео

Збиття над Єнакієвом наразі залишається для ЗСУ унікальним успіхом. Далеко не всі наші системи ППО мають таку "довгу руку". Але ситуація може покращитись із появою в українському війську систем PATRIOT, а також – натівських літаків, передусім F-16.

Літаки більш мобільні, вони можуть вилітати на перехоплення тих самих бомбардувальників, і ракетами з дальністю понад 150 кілометрів відганяти хоча б ті літаки та не давати їм можливості скидати ці бомби. Саме для цього нам потрібні сучасні винищувачі. Тому що наші радянські літаки цього зробити не можуть,

– Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 5 березня 2023 року пояснює, як Україна може протидіяти УПАБ-1500В.