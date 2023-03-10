За даними Defense Express, перше застосування цього виду боєприпасів зафіксували кілька тижнів тому проти одного з об'єктів на Чернігівщині. На одному з уламків були залишки маркування, що відповідає саме УПАБ-1500В. Що це за нова зброя та як їй протидіяти – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що відомо про УПАБ
Бомба має назву УПАБ-1500В (індекс К029Б). Число 1500 – це вага в кілограмах, решта –скорочення від "Управляемая планирующая авиационная бомба".
- Застосовується у складі комплексів озброєння літаків фронтової авіації (Су-34 та інші). Авіаційні бомби такого типу можуть спричинити жахливіші руйнування, ніж ракети, адже мають більшу бойову частину. Також боєприпас УПАБ-1500В може бути навіть точнішим за російські ракети.
- УПАБ-1500В має Х-подібні крила в середній частині корпусу, а також стабілізуючі хвостові ребра як X-подібної конфігурації, так і у формі планки з обмеженим трикутником. До задньої кромки хвостового оперення приєднані поверхні керування зі щілинним циліндром.
УПАБ-500В (індекс К08Б) / фото DE
Експортний варіант УПАБ-1500 / фото Рособоронекспорт
У 2019 році боєприпас пройшов випробування і навіть був поставлений на озброєння ВКС Росії. Також нібито були отримані перші експортні замовлення на 2020 рік.
Технічні характеристики УПАБ
Наразі точних даних щодо боєприпасу УПАВ-1500В нема, є лише заявлені розробниками характеристики експортного варіанту. Як традиційно буває у росіян, достовірність даних викликає питання. Бойові дії в Україні розвінчали вже чимало російських "аналоговнєтів".
Воєнний аналітик Олександр Коваленко у коментарі 24 Каналу на цьому аспекті зробив особливий наголос.
Наскільки вони відповідають дійсності – це інше питання. Тому що за 2022 рік ми вже бачили, багато російської техніки, що не відповідає характеристикам, заявленим у відкритих джерелах. Вони значно гірші,
– пан Коваленко ставить під сумнів заявлені російськими воєнними злочинцями характеристики УПАБ.
Технічні характеристики бомби УПАБ-1500Б-Е
- Система наведення: інерційно-супутникова
- Живлення: від повітряного балона
- Джерело електроживлення бортових систем: теплова батарея
- Довжина: 5,05 метра
- Діаметр: 0,4 метра
- Повна вага: 1525 кілограмів
- Маса бойової частини: 1010 кілограмів (бойова частина – фугасна, броне- та бетонобійна)
- Підривник: контактний із трьома режимами затримки детонації
- Максимальна дальність застосування: до 50 кілометрів (якщо дуже пощастить, експерти частіше говорять про 40 кілометрів)
- Висота застосування: до 15 кілометрів
- Кругове можливе відхилення – 10 метрів
Бойове застосування УПАБ-1500В
Хоча ворог хизувався своєю цар-бомбою і раніше, перше підтверджене бойове застосування УПАБ-1500В було зафіксовано у лютому 2023 року. На місці бомбардування були знайдені рештки боєприпасу та залишки маркування. Наступного дня інформацію офіційно підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Мовиться про "розвідку боєм" – ЗСУ не фіксують масового застосування УПАБ-1500В росіянами. Нині це поодинокі епізоди.
Росіяни не мають такої лінії виробництва, щоб зробити тисячі типів озброєння, яке з'явилися нещодавно. Сьогодні в них дуже деградований і відсталий військово-промисловий комплекс, який не може забезпечувати ті самі масштаби виробництва, як за часів Другої світової війни, коли потрібно було сотні танків щодня, снаряди, боєприпаси і таке інше,
– Олександр Коваленко про можливу кількість УПАБ-1500В у росіян.
УПАБ-1500В – дуже дорогий боєприпас, а заявлені характеристики свідчать про його високу технологічність. У перекладі на просту мову це означає, що всередині там електроніка не російського виробництва. Таким чином, в умовах посилення санкцій виробництво нових УПАБ-1500В стане складним і доволі коштовним квестом.
Як протидіяти УПАБ
З огляду на невелику кількість і високу ціну виробництва, варто припустити, що УПАБ-1500В буде неприємним, проте доволі рідкісним явищем на фронті. Проте, цей боєприпас може використовуватись росіянами як зброя терору проти прифронтових міст.
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Наразі ЗСУ не мають можливостей для перехоплення УПАБ-1500В.
Знищити цю бомбу, а це не крилата ракета – фактично неможливо. Отже, в цьому є реальна небезпека. Бомба має велику потужність вибуху,
– зазначає Коваленко.
Чи не єдиним ефективним варіантом протидії є збиття літаків, які є носіями УПАБ. ЗСУ вже так діють та мають успіхи.
Експерти вважають, що знищений на початку березня українською ППО російський Су-34 у небі над малою батьківщиною Януковича був саме носієм УПАБ-1500В. Принаймні, це б було логічним поясненням, чому винищувач вирішив похизуватися в небі та сам зробив із себе мішень, хоча й перебував далеко за лінією фронту.
Ліквідація російського Су-34 з можливим вантажем УПАБ-1500В у небі над Єнакієвим: дивіться відео
Збиття над Єнакієвом наразі залишається для ЗСУ унікальним успіхом. Далеко не всі наші системи ППО мають таку "довгу руку". Але ситуація може покращитись із появою в українському війську систем PATRIOT, а також – натівських літаків, передусім F-16.
Літаки більш мобільні, вони можуть вилітати на перехоплення тих самих бомбардувальників, і ракетами з дальністю понад 150 кілометрів відганяти хоча б ті літаки та не давати їм можливості скидати ці бомби. Саме для цього нам потрібні сучасні винищувачі. Тому що наші радянські літаки цього зробити не можуть,
– Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 5 березня 2023 року пояснює, як Україна може протидіяти УПАБ-1500В.