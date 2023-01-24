Перед вторгненням до України російська армія мала репутацію другої в світі та надзвичайно потужної сили. Майже рік повномасштабної війни це реноме знищили назавжди. Нині Росія програє Україні, військо якої переконливо доводить, що головне не кількість, а якість. 24 канал проаналізував порівняння військової могутності країн НАТО та Росії та пояснює, що не так зі статистичними даними, якими люблять оперувати в ЗМІ.

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НАТО не прийшло

Російські пропагандисти, щоб пояснити причини поразок, часто розповідають, що їхня армія воює в Україні не з Україною, а з НАТО. Варто визнати, що у цій тезі є частина правди, адже українська армія нині воює зброєю та технікою, що в більшості була передана країнами-членами Альянсу (проте, не згідно рішень самої організації). Таким чином, є справедливим твердження, що Росія втратила у війні більшість своїх боєздатних частин та сучасної техніки, натомість НАТО просто не прийшло. Натівські генерали нині можуть іронічно цитувати путінське "Ми ще навіть не починали".

Втім, це в жодному разі не проксі-війна, адже Україна воює за власну свободу та незалежність, а країни цивілізованого світу виступають у ролі союзників. Бойові дії не ведуться на території країн, що є членами НАТО. Ба більше, нині Росія навіть поспіхом знімає війська та техніку з кордонів з країнами-членами Альянсу (наприклад, на кордоні з Норвегією у Мурманській області).

Це вкотре доводить, що агресивна риторика Путіна та його підлеглих щодо НАТО нічого не варта, а заяви про євроатлантичну інтеграцію України, як привід для вторгнення у 2022 році – не більше, ніж перекручення причин і наслідків.

Мовою статистики

Західні фанати статистики та інфографік часто люблять порівнювати воєнні спроможності НАТО та Росії станом на лютий 2022 року.

Жива сила

Так, напередодні вторгнення у лавах збройних сил Росіх було 1 350 000 людей, з них безпосередньо в армії – 850 000 (на папері, насправді ж було менше, різницю російські генерали активно монетизували та клали собі до кишень). Крім того, у Росії було 250 000 бійців парамілітарних структур та 250 000 вояків "Росгвардії" (це ті, що їхали до Києва та Харкова з кийками та парадними мундирами).

(на папері, насправді ж було менше, різницю російські генерали активно монетизували та клали собі до кишень). Крім того, у Росії було 250 000 бійців парамілітарних структур та 250 000 вояків "Росгвардії" (це ті, що їхали до Києва та Харкова з кийками та парадними мундирами). У збройних силах НАТО нараховують 5 405 700 осіб, з них – 3 366 000 – це безпосередньо армія. Також у парамілітарних структурах країн НАТО 738 700 людей і 1 301 000 бійців резервних сил (Національної гвардії тощо).

Техніка

В арміях країн НАТО станом на лютий 2022 року було 144 000 одиниць бронетехніки, у росіян цей показник складав лише 60 000, але скільки з цього вже знищено чи було продано кмітливими прапорщиками, не знає навіть Шойгу.

Літальних апаратів усіх типів у НАТО – 20 723 одиниці (3 527 – винищувачі, 1 048 – штурмовики, гелікоптери – 8 485).

Росія на це могла відповісти 4 1 73 машинами, з яких 772 (винищувачі), 739 (штурмовики) і 1 543 (гелікоптери).

Важливо! Згідно з даними українського Генштабу, за 11 місяців вторгнення Росія втратила в Україні понад 3 150 танків, 287 літаків, 277 гелікоптерів, 18 кораблів тощо.

Перевага НАТО на морі взагалі тотальна

Статистика свідчить про 2 049 бойових кораблів у країн Альянсу, натомість у росіян лише 605 (це, нагадаємо, з крейсером "Москва" та його побитими в Чорному морі та кримських бухтах порбратимами, і так званим "авіаносцем", що має назву "Адмірал Кузнєцов").

Що не так зі статистикою

Ці порівняння є доволі маніпулятивними та навіть грають на користь Росії.

Cтатистикою неможливо вирахувати різницю в підготовці вояків НАТО та Росії, визначити логістичні спроможності та рівень командування, статистика не покаже різницю в управлінні військами та у воєнній тактиці, у цих цифрах не закладені розумовні аспекти людей, які у 21 столітті женуть "чмобіків" в атаку страшними хвилями.

Натомість статистика ніби ставить знак "рівно" між вояком НАТО, у підготовку якого вкладені сотні тисяч, а інколи й мільйони доларів чи євро, та російським солдатом, підготовку якому замінила пляшка горілки, туберкульоз та любощі з кадиривіцями.

Також статистика зрівнює танк M1 Abrams, Leopard 2A4 чи Challenger 2 з російським Т-62, саме він, а не Т-90 нині фактично є основним танком в армії агресора. Статистика зрівнює сотні бойових винищувачів п'ятого покоління F-35 і F-22 з російськими "літальними апаратами", що розбиваються в польоті або падають на домівки нещасних мешканців Росії.

Статистика "зрівнює" сучасні натівські М777 та інші з гаубицями Д-1 часів Другої світової, крейсер "Москва" і так званий "авіаносець" "Адмірал Кузнєцов" та американські авіаносці, "розумний" снаряд M982 Excalibur і російську кулю-дуру, HIMARS з "Градом" тощо.

Порівняння спроможностей НАТО та Росії напередодні вторгнення росіян в Україну в лютому 2022 року

Заявлена в 1 350 000 людей армія була перемелена – нині понад 120 000 росіян вже були вбиті, кількість поранених окупантів порахувати важко (у Росії "потєрь нєт", але чомусь потрібні все нові й нові хвилі мобілізації), проте, статистика та воєнна наука говорять по показники х3 (враховуючи російську медицину та ставлення до людей, це може бути й х5). Нині Шойгу мріє про збільшення Збройних сил Росії до 1 500 000 людей, проте, не має жодної можливості цей план реалізувати. Те саме стосується проксі-вояків і парамілітарних груп – вагнерівців, росгвардійців тощо.

Російська техніка та артилерія нині стрімко утилізуються в Україні, де-факто, Росія нині стала найбільшим постачальником зброї для ЗСУ – потік трофеїв вражає. Станом на зиму-2023 в російській армії вже почався снарядний голод. Нині окупаційна армія тримається на плаву коштом мобілізованого гарматного м'яса, зеків та того, що передали Росії її союзники – Іран та КНДР, натомість за спиною України вся міць блоку НАТО.

Росія значно слабша за НАТО і це визнає сам Путін

Він це підтвердив напередодні вторгнення, 6 лютого 2022 року, залякавши президента Франції Макрона та весь світ ядерною зброєю.

Навіть статистика, яка порівнює вояка НАТО з російським "чмобіком", свідчить, що Росія програє по всіх параметрах нокаутом, крім, ядерної компоненти. Саме про неї він і говорив напередодні вторгнення.

Ці 6255 ядерних зарядів (проти 6 085 у НАТО) є останньою надією тирана – на все інше надії нема. Надія ця, зауважимо, також із зірочкою, адже не враховує стан зберігання ядерних зарядів та їхню модернізацію (яку Росія не проводила), а лише кількість.

Ядерна бравада Путіна 6 лютого 2022 року – дивіться відео:

Важливо, що ці слова пролунали ще перед тим, як російська армія стала посміховиськом для всього світу, проте, навіть тоді Путін визнавав, що НАТО переважають Росію. Єдиним аргументом диктатора була тоді (і залишається зараз) ядерна зброя.

Нині Росія немов молиться на "Сармат", "Посейдон" та інші "вундерваффе", втім, варто розуміти, що це лише пусті лякалки – жодна з цих розробок не пройшла повний цикл випробувань – їхнє серійне виробництво не почалося (і, схоже, не почнеться через санкції). Така ж доля у винищувачів п'ятого покоління Ту-57, танків Т-14 "Армата", бойової машини підтримки танків "Термінатор-2" та інших російських винаходів.

Важливо Що не так із ядерними торпедами "Посейдон"

При цьому, ракети, які були здатні нести ядерні заряди, Росія витратила на невдалу спробу спровокувати гуманітарну катастрофу в Україні. Свої ж ядерні об'єкти Росія захистити не спроможна, що доводять удари невідомих, але дуже ефективних пристроїв по аеродромах-хранителях "ядерної тріади".

Якщо на такий ляпас здатна "маленька" Україна, то що зробить з російським носіями ядерної зброї НАТО?

Де в росіян дійсно є перевага

У таких умовах Росія вже давно мала б зрозуміти, що програла, та почати переговори про умови капітуляції, повернення захоплених людей і територій, виплату репарацій та видачу воєнних злочинців.

Натомість Путін й досі вважає за потрібне вести війну до останнього росіянина. У цьому йому допомагає його єдиний реальний ресурс – відсутність у росіян почуття власної гідності та колосальна здатність народів Росії терпіти знущання своєї влади та жахливого ставлення. Тут у Путіна беззаперечна перевага над НАТО.