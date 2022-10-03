Що написала La Repubblica

2 жовтня італійська газета La Repubblica повідомила сенсаційну новину, посилаючись на дані розвідки НАТО. Мовиться про те, що російський атомний підводний човен "Бєлгород" залишив свою базу в Білому морі за Полярним колом. Наразі субмарина начебто прямує до Карського моря, аби випробувати там ядерну торпеду "Посейдон".

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Чи є цьому підтвердження?

Жодних.

Італійські журналісти пропонують повірити їм на слово. Інших підтверджень щодо "Посейдону" наразі в офіційному інформаційному полі не існує. Про це не пише ані британська, ані американська преса, які б мали значно більше "виходів" на розвіддані НАТО (супутники також "не помітили" один із найбільших підводних човнів у світі).

Натомість інформацію про зброю "судного дня" активно тиражують проросійські ЗМІ та телеграм-канали, що дає підстави вважати статтю La Repubblica вкидом та черговою спробою росіян пограти мязами, бодай на інформаційному фронті та спробувати залякати світ своїм недолугим ІПСО, оскільки з інших спроб Росії – мобілізації та прямих ядерних погроз, світ відверто глузує.

Що ж відомо про "Посейдон"

Вперше широкому загалу про нову російську "Вундерваффе" повідомив Путін у 2018 році. Сама ж розробка велася нібито з 2015 року (якось швидко для росіян – чи не так?).

У Росії розроблені безпілотні підводні апарати, здатні рухатися на великій глибині і на міжконтинентальну дальність зі швидкістю, що набагато перевищує швидкість підводних човнів, найсучасніших торпед і всіх видів, навіть найшвидших, надводних кораблів. Це фантастика. Вони мають низьку шумність, високу маневровість і практично невразливі для противника. Засобів, які можуть протистояти їм, нині у світі просто не існує,

— Путін хвалиться "Посейдоном" у 2018 році.

Вважається, що вибух "Посейдону" має спровокувати величезне ядерне цунамі, що здатне затопити та отруїти радіацією величезні території. La Repubblica розповідає, що для цього, в принципі, не потрібно було вигадувати нову зброю, адже "ядерне цунамі" можуть спровокувати й класичні міжконтинентальні балістичні ракети.

Наразі відомо, що "Посейдон" – це нібито 24-метрова торпеда, здатна нести ядерний заряд потужністю у 2 мегатони.

Цей проєкт перебуває у розробці і підтверджених випробувань "Посейдону" ніколи не було. Таким чином, існування готового прототипу ніяк не підтверджено, випробування його не проводилися (чутки були влітку 2020 року, коли в Швеції раптово підвищився рівень радіації, проте, вони не були підтверджені). В умовах санкцій та заборони експорту для Росії зробити щось технологічне – ще те завдання.

Це свідчить про те, що "Посейдон" несе більшу загрозу своєму екіпажу, якщо він існує (залишимо цьому факту кілька відсотків ймовірності), ніж будь-кому іншому, адже, якщо інформація La Repubblica достовірна, Путін відправляє своїх моряків просто не вірну смерть.

Так вже було й з іншими російськими "вундерваффе" – підводним човном АС-12 "Лошарік", який був гордістю російсьих пропагандистів, аж доки не потонув у 2019 році. Так було й з винищувачем п'ятого покоління Су-57, який існує лише на папері. А також з фанерним танком Т-14 "Армата", міфічним ЗРК С-500 та іншими "Термінаторами”.

Зверніть увагу! "Вундерваффе" або Wunderwaffe (дослівно – диво-зброя) – ІПСО нацистів, вигадана пропагандистами Геббельса. Після серії поразок нацистів на фронтах Другої світової, коли поразка Німеччини стала очевидною, нацисти вигадали легенду про диво-зброю, завдяки якій вони здобудуть перемогу. Як наслідок, мільйони німців були зазомбовані й свято вірили у "Вундерваффе" та "тотальну війну до останнього німця". Наразі цю стратегію підхопили в Росії.

Що кажуть у ЦПД

Центр протидії інформації попереджає: інформація про підводний човен "Бєлгород" може зіграти на руку російській пропаганді.

Що засвідчив попередній моніторинг інформації:

Станом на 3.10.2022 на сайті НАТО інформація не оприлюднена;

НАТО регулярно фіксує активність російських підводних човнів, починаючи з часів Холодної війни;

Про модернізацію навігаційних систем та озброєння підводних човнів росії Альянс заявляв ще у 2016 році;

Подібні необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм росії.

Чи це перша спроба налякати світ "Посейдоном"?

Ні, раніше різними російськими "вундерваффе" лякали пропагандисти держави-агресора.

У травні 2022 року один з топових російських пропагандистів Дмітрій Кисельов, відомий як "радіоактивний попіл", вже розповідав про ракету та говорив, що вона ніби здатна створювати 500-метрові хвилі.

Росія погрожує знищити Велику Британію – дивіться відео:

Тоді пропагандист намагався залякати британського прем'єра Бориса Джонсона та обіцяв знищити Лондон.

Це всього лише один пуск, Борисе,

– погрожував Кисельов.

Крім "Посейдона" вони також згадували ракету "Сармат", якої також не існує в природі.

Студент в окупованому Криму знищує Нью-Йорк / фото – росЗМІ

"Посейдоном" також лякали Америку. У тому ж травні 2022 року в окупованому Севастополі в місцевому "університеті" відбулася "наукова конференція" так званої "воєнної кафедри". Одна з доповідей якраз вихваляла "Посейдон" та імітувала знищення Нью-Йорка.

Останній аргумент

Наразі у світі вже кілька тижнів активно піднімається тема застосування Росією ядерної зброї. Це тему активно розкручує сама Росія, а деякі навіть цитують слова Путіна про те, що "росіяни потраплять до раю, а інші просто помруть".

Це свідчить про те, що в Кремлі просто не залишилось жодних аргументів – вони програють війну, яку ж самі й почали. У цій ситуації агресор хапається за останні можливості, які йому вважаються рятівними. Так само, як це робили нацисти навесні 1945-го.

Остання надія росіян – дивіться дивне відео:

Така поведінка є неприйнятною й доводить, що Росія має бути переможена та позбавлена права та привілею володіти ядерною зброєю.

На відміну від "Посейдону", інші ядерні ракети у Москви є. Їх якість та готовність викликають питання, але сам факт їх існування свідчить про не нульову загрозу від держави, що давно перетворилася на "мавпу з гранатою". Ядерною.

Росія дала хід "Посейдону"? – дивіться відео: