Вперше публічно про "Сармат" стало відомо з виступу Путіна в березні 2018 року. У квітні 2022 року диктатор згадав, що перший запуск був успішним, та сказав, що "Сармат" буцімто "змусить задуматися тих, хто в розпалі шаленої агресивної риторики намагається погрожувати Росії". 24 Канал проаналізував основні характеристики "зброї апокаліпсиса" та що взагалі не так із цими ракетами.

Читайте також Що таке ДСНО і чи випробує Путін ядерну зброю: для чого Росії нова фаза шантажу

Ядерні погрози Путіна – блеф?

21 лютого 2023 року президент Росії Путін виголосив чергове своє звернення до Федеральних зборів. Наприкінці промови він оголосив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про обмеження ядерної зброї СНО-3, а також заявив про можливість "ядерних випробувань". За його словами, якісь новітні зразки ядерних зарядів стають на бойове чергування.

При цьому, Путін не назвав, що це за зразки, хоча пафосні імена нових і дуже грізних російських Wunderwaffe знають усі глядачі російського телебачення, а також журналісти світових ЗМІ. Саме за допомогою "посейдонів", "цирконів" і "сарматів" пропагандист Кисельов хотів виробляти радіоактивний попіл, а російський співак Майданов зі своєю піснею "Сарматушка" перетворив ракету РС-28 на головну "російську скрєпу".

Але є одна проблема – такої ракети з високою долею вірогідності взагалі не існує, як реальної зброї. Наразі є лише дослідні зразки, а сама ракета на стадії випробувань, тобто є прототипом, який не є на озброєнні в армії Росії, бо не працює. Звісно, росіяни б цього дуже хотіли, але знову "щось" іде не так.

До теми Росія невдало запустила ракету "Сармат"

Зверніть увагу! 21 лютого CNN у своєму матеріалі повідомили, що Росія нібито проводила чергові випробування "Сармата" за день до цього – синхронно з візитом Байдена до Києва. Про випробування Кремль офіційно повідомив США. Ця інформація мала б стати "вишенькою" промови Путіна. Втім, пуск ракети виявився невдалим, тому Путін обмежився загальними фразами.



Відзначимо, що, ймовірно, це вже другий пуск "Сармата" в межах випробувань. Перший відбувся 20 квітня 2022 року з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області. Ракета була спрямована в бік Камчатки. Про місце проведення другого етапу не повідомлялося, але, найімовірніше, воно не змінилося, адже це зброя для шахтної установки, яка є повністю стаціонарною.





Ймовірний запуск "Сармата" в Архангельській області / фото російського міноборони

Зброя апокаліпсиса?

РС-28 "Сармат" – це міжконтинентальна балістична ракета (МБР) п'ятого покоління, здатна нести ядерні заряди. Дітище Рогозіна та його гордість. На Заході цю російську ракету називають дещо поетичніше – "Сатана II".

"Сармат" має атакувати США по балістичній траєкторії через Південний полюс завдяки системі "орбітальної атаки" в обхід американських ПРО THAAD. Щоправда, для цієї мети заявлених розробниками 18 000 кілометрів буде явно замало. Щоправда, Кисельов про те, що цього вистачить тільки на половину шляху, чомусь не розповідає.

Запуск "Сармата" має здійснюватись із шахтної установки. Експерти вважають цю ракету не чимось принципово новим, а російською копією розробки 70-х років українського "Південмашу" – Р-36М "Воєвода" (вона ж "Сатана-І").

Дійсно, "Сармат" має двигун першого ступеня – це модернізований РД-264 від Р-36М, а концепція "орбітальної атаки" – взагалі з ракети Р-36орб 1962 року. Вона також була розроблена на "Південмаші". Як сказав колишній директор легендарного заводу: "Це ж було вже".

Російські ЗМІ часто пишуть, що ракета може вразити США боєголовкою у 10 тонн через Південний полюс. Нібито траєкторія дозволить обійти систему ППО. Однак виявилось, що відстань складає понад 28 000 кілометрів – більше заявленої дальності польоту. Для прискіпливішої аудиторії залишили шпаринку, мовляв "Сармат" може вивести боєголовки на низьку опорну орбіту, а там вони можуть впасти у будь-яку точку світу. У 1968 році була створена Р-36обр, але в будь-якому випадку, про виведення на орбіту 10 тонн БЧ мова йти не може. Для досягнення таких показників "Сармат" вже б нагадував космічну ракету,

– пояснюють експерти Defense Express.

Також слід враховувати, що дальність польоту у Р-36М2 була 16 тисяч кілометрів, але стосувалась лише моноблочної версії, у варіанті з роздільною головною частиною вона знижувалась до 11 тисяч км. Швидше за все аналогічна пропорція буде і для "Сармата", тобто 18 тисяч кілометрів – це лише з моноблочною бойовою частиною.



Чи долетить міфічний російський "Сармат" до США



РС-28 "Сармат" – заявлені характеристики

Тип базування: шахтний

Кількість ступенів: 3

Довжина: 35,5 метра

Діаметр: 3 метри

Стартова маса: 208,1 тонни

Вага "корисного" навантаження: до 10 тонн

Кількість боєголовок: до 10 по 0,75 мегатонни.

Максимальна дальність: 18 000 кілометрів.



Міжконтинентальна балістична ракета RS-28 "Сармат" / фото Military Today

Що не так із "Сарматом"

У "Сармата" складна доля. Це копія – наступник "Воєводи", розробленої на "Південмаші". "Воєвода" має обмежений строк придатності – 10 років, проте, досі відповідає у росіян за 40% їхнього ядерного потенціалу. В Росії його постійно продовжували, після початку вторгнення в Україну в 2014 році підтримувати боєздатність "Воєвод" вже було нікому, тому знадобились "Сармати". Їх почали розробляти ще на початку 2010-их, а взяти на бойове чергування планували у 2020-му.

Усі 74 шахтні установки Росії обслуговувались українським "Південмашем", в тому числі – ракети Р-36М "Воєвода", які досі стоять на бойовому чергуванні. У 2014 році це обслуговування було припинене, тому є великі сумніви щодо стану, в якому перебувають МБР росіян. "Сармат" є спробою росіян створити власну ракету шахтного базування,

– військовий експерт Петро Черник в ефірі 24 Каналу пояснив необхідність створення росіянами ракет "Сармат".

Перші "кидкові" випробування ракети мали початись ще у 2016 році, але були перенесені на 2018-й, потім "заморожені" до 2020-го (дата, коли вони мали стати на озброєння). Постійні перенесення та заморозки можуть свідчити про великі проблеми з "подєлієм".

До 20 лютого 2023 року відомий лише один повноцінний пуск "Сармату" – 20 квітня 2022 року з аеродрому "Плесецьк" кудись у бік Камчатки. На відміну від випробувань 2023 року це було пафосне шоу за участю Путіна та Шойгу.

Як Путін погрожував Заходу "Сарматами": дивіться відео

Після цього, російські ЗМІ оголосили, що в серпні підписується контракт на серійне виробництво 50 ракет "Сармат". 23 листопада 2022 року на Красноярському машинобудівному заводі нібито почалось серійне виробництво "Сарматів". Прототипи не пройшли всі випробування, тобто, де-факто, є небезпечною лотереєю.

Також варто враховувати фактор санкцій, адже до 40% начинки МБР (включно з системою наведення) – західна електроніка, з якою в Росії відверті проблеми.

Враховуючи ці моменти, дуже схоже, що Росія нині виробляє не "Сармати", а макети, а схема зі "зброєю апокаліпсиса" є частиною химерного ІПСО. Окрім того, російські медіа також полюбляють лякати, що нібито одна ракета RS-28 з MIRV може повністю знищити три штати США, такі як Меріленд, Вермонт і Род-Айленд.

Зверніть увагу! На "Сарматах" мала стояти інша новітня розробка росіян –гіперзвуковий керований бойовий блок для МБР комплекс "Авангард" (15П771 або Ю-71). Втім, цю колаборацію самі росіяни чомусь перенесли на 2027 рік, й нині "Авангард" планують ставити на старі московські МБР УР-100Н УТТХ, які не випускаються з 1985 року. Цікаво, що "Авангард" – це також не унікальна російська новинка, а перероблений виріб, який розроблявся для "Воєводи".

Дивно, так? До того ж "Авангардів" заплановано лише 12, а "Сарматів" – аж 50? Схоже, що хтось відверто бреше.