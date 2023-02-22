Так у коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник. За його словами, усі 74 російські шахтні пускові установки обслуговувало українське державне підприємство "Південний машинобудівний завод". Утім, від початку російсько-української війни у 2014 році, це обслуговування припинили.

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"Величезні сумніви, в якому стані перебувають їхні міжконтинентальні балістичні ракети, котрі запускаються саме із шахт", – заявив він.

Важливо! Bloomberg повідомляє, що Росія не випробовувала жодну міжконтинентальну балістичну ракету, коли Джо Байден був у Києві. За словами офіційного представника Міноборони США, Росія завчасно повідомила Сполучені Штати про планування запуску ракети ще до того, як стало відомо про візит Байдена в Україну. Таке випробовування є звичайним.

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Проблеми ракетного комплексу "Сармат"

Військовий експерт розповів, що росіяни спробували побудувати свій власний ракетних комплекс шахтного базування РС-28 "Сармат", однак, є нюанс.

До 40% комплектуючих, які є на його борту, особливо, що стосуються частини наведення, це комплектуючі західних країн,

– сказав Черник.

Він вважає, що нині для росіян це головна проблема.

"Вони неспроможні нічого зробити повноцінного самостійно", – додав він.

Однак, ракетний потенціал Росії скасовувати ще зарано.

"Головна їхня ударна сила є на 28 ракетоносцях підводного базування – 6 класів із ракетою Р-29, що доволі серйозна робоча система", – підсумував Петро Черник.

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