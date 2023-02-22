Так у коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник. За його словами, усі 74 російські шахтні пускові установки обслуговувало українське державне підприємство "Південний машинобудівний завод". Утім, від початку російсько-української війни у 2014 році, це обслуговування припинили.
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"Величезні сумніви, в якому стані перебувають їхні міжконтинентальні балістичні ракети, котрі запускаються саме із шахт", – заявив він.
Військовий експерт розказав, які проблеми має російський ракетний комплекс "Сармат": дивіться відео
Проблеми ракетного комплексу "Сармат"
Військовий експерт розповів, що росіяни спробували побудувати свій власний ракетних комплекс шахтного базування РС-28 "Сармат", однак, є нюанс.
До 40% комплектуючих, які є на його борту, особливо, що стосуються частини наведення, це комплектуючі західних країн,
– сказав Черник.
Він вважає, що нині для росіян це головна проблема.
"Вони неспроможні нічого зробити повноцінного самостійно", – додав він.
Однак, ракетний потенціал Росії скасовувати ще зарано.
"Головна їхня ударна сила є на 28 ракетоносцях підводного базування – 6 класів із ракетою Р-29, що доволі серйозна робоча система", – підсумував Петро Черник.
Ядерний шантаж Росії: останні новини
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