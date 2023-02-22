Так в комментарии 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник. По его словам, все 74 российские шахтные пусковые установки обслуживало украинское государственное предприятие "Южный машиностроительный завод". Впрочем, с начала российско-украинской войны в 2014 году, это обслуживание прекратили.

Смотрите также Россия может первой в мире нарушить ядерный запрет: Жданов прогнозирует серьезные последствия

"Огромные сомнения, в каком состоянии находятся их межконтинентальные баллистические ракеты, запускаемые именно из шахт", – заявил он.

Важно! Bloomberg сообщает, что Россия не испытывала ни одну межконтинентальную баллистическую ракету, когда Джо Байден находился в Киеве. По словам официального представителя Минобороны США, Россия заблаговременно сообщила Соединенным Штатам о планировании запуска ракеты еще до того, как стало известно о визите Байдена в Украину. Такое испытание является обычным.

Военный эксперт рассказал, какие проблемы у российского ракетного комплекса "Сармат": смотрите видео

Проблемы ракетного комплекса "Сармат"

Военный эксперт рассказал, что россияне попытались построить свой собственный ракетный комплекс шахтного базирования РС-28 "Сармат", однако, есть нюанс.

До 40% комплектующих, имеющихся на его борту, особенно касающихся части наведения, это комплектующие западных стран,

– сказал Черник.

Он считает, что сейчас для россиян это главная проблема.

"Они не могут ничего сделать полноценного самостоятельно", – добавил он.

Однако, ракетный потенциал России отменять еще рано.

"Главная их ударная сила есть на 28 ракетоносцах подводного базирования – 6 классов с ракетой Р-29, что довольно серьезная рабочая система", – подытожил Петр Черник.

Ядерный шантаж России: последние новости