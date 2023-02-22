Так в комментарии 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник. По его словам, все 74 российские шахтные пусковые установки обслуживало украинское государственное предприятие "Южный машиностроительный завод". Впрочем, с начала российско-украинской войны в 2014 году, это обслуживание прекратили.
Смотрите также Россия может первой в мире нарушить ядерный запрет: Жданов прогнозирует серьезные последствия
"Огромные сомнения, в каком состоянии находятся их межконтинентальные баллистические ракеты, запускаемые именно из шахт", – заявил он.
Военный эксперт рассказал, какие проблемы у российского ракетного комплекса "Сармат": смотрите видео
Проблемы ракетного комплекса "Сармат"
Военный эксперт рассказал, что россияне попытались построить свой собственный ракетный комплекс шахтного базирования РС-28 "Сармат", однако, есть нюанс.
До 40% комплектующих, имеющихся на его борту, особенно касающихся части наведения, это комплектующие западных стран,
– сказал Черник.
Он считает, что сейчас для россиян это главная проблема.
"Они не могут ничего сделать полноценного самостоятельно", – добавил он.
Однако, ракетный потенциал России отменять еще рано.
"Главная их ударная сила есть на 28 ракетоносцах подводного базирования – 6 классов с ракетой Р-29, что довольно серьезная рабочая система", – подытожил Петр Черник.
Ядерный шантаж России: последние новости
- Владимир Путин во время речи к федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Фактически, в частности, это соглашение удерживало США и Россию от возвращения к гонке вооружений.
- На заявление российского диктатора отреагировали в Белом доме. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что решение России является "глубоко досадным и безответственным".
- Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". Это случилось, когда президент США был в Киеве. Впрочем, испытание было неудачным.