Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России "глубоко досадным и безответственным".
Узнайте больше Новый шаг от Путина: что означает приостановление участия России в договоре о наступательных вооружениях
Блинкен подчеркнул, что администрация Байдена по-прежнему готова говорить о соглашении по ядерному оружию в любое время с Россией, "независимо от того, что происходит в мире".
Мы будем внимательно наблюдать, что на самом деле делает Россия,
– отметил госсекретарь США.
Россия останавливает участие в Договоре СНВ
- Соответствующее заявление Путин сделал 21 февраля во время выступления перед федеральным собранием. Бункерный президент подчеркнул, что страна-террорист приостанавливает участие, а не выходит из Договора.
- Договор впервые подписали в 1991 году в Москве Джордж Буш и Михаил Горбачев. Речь шла о лимитах для сторон боезарядов, а также средств их доставки.
- Согласно документу, Вашингтон и Москва имеют право проводить инспекции вооружений друг друга. Последний раз Договор СНВ продолжали в феврале 2021 года еще на 5 лет.
- В нем закреплено, что каждая из сторон должна сократить свои запасы ядерных боеголовок до 1550 единиц. А также до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.