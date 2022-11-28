В Госдепе США сообщили, что переговоры между странами должны были пройти в Египте с 29 ноября по 6 декабря. Однако Россия перенесла встречу "в одностороннем порядке".
Ранее У Байдена назвали условие возобновления совместного с россией контроля над ядерным оружием
Россия перенесла встречу в рамках Договора СНВ
Официальные лица двух стран должны были обсудить выполнение нового Договора о сокращении стратегических вооружений (также известный как СНВ). В частности, планировалось созвать заседание Двусторонней консультативной комиссии.
Российская сторона проинформировала Соединенные Штаты, что Россия в одностороннем порядке перенесла встречу и заявила, что предложит новые даты,
– сказал спикер Госдепа.
Любопытно, что никаких объяснений Россия не предоставила. Поэтому государство-агрессор просто избегает переговоров по контролю над ядерным оружием.
Также спикер отметил, что Вашингтон готов перенести заседание Двусторонней консультативной комиссии СНВ на как можно раньше. В США подчеркнули, что возобновление инспекций является приоритетом для поддержания договора как инструмента стабильности.
Что предусматривает Договор СНВДоговор СНВ ограничивает количество развернутого межконтинентального ядерного оружия, которое могут иметь как США, так и Россия.
В документе закреплено, что каждая из сторон должна сократить свои запасы ядерных боеголовок до 1550 единиц. А также до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.
Согласно документу Вашингтон и Москва имеют право проводить инспекции вооружений друг друга. В последний раз Договор СНВ продлевали в феврале 2021 года еще на 5 лет.
Вас может заинтересовать – Неожиданные данные британской разведки о ядерных боеголовках России: смотрите видео