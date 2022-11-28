В Госдепе США сообщили, что переговоры между странами должны были пройти в Египте с 29 ноября по 6 декабря. Однако Россия перенесла встречу "в одностороннем порядке".

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Россия перенесла встречу в рамках Договора СНВ

Официальные лица двух стран должны были обсудить выполнение нового Договора о сокращении стратегических вооружений (также известный как СНВ). В частности, планировалось созвать заседание Двусторонней консультативной комиссии.

Российская сторона проинформировала Соединенные Штаты, что Россия в одностороннем порядке перенесла встречу и заявила, что предложит новые даты,

– сказал спикер Госдепа.

Любопытно, что никаких объяснений Россия не предоставила. Поэтому государство-агрессор просто избегает переговоров по контролю над ядерным оружием.

Также спикер отметил, что Вашингтон готов перенести заседание Двусторонней консультативной комиссии СНВ на как можно раньше. В США подчеркнули, что возобновление инспекций является приоритетом для поддержания договора как инструмента стабильности.