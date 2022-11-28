В Госдепе США сообщили, что переговоры между странами должны были пройти в Египте с 29 ноября по 6 декабря. Однако Россия перенесла встречу "в одностороннем порядке".

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Россия перенесла встречу в рамках Договора СНВ

Официальные лица двух стран должны были обсудить выполнение нового Договора о сокращении стратегических вооружений (также известный как СНВ). В частности, планировалось созвать заседание Двусторонней консультативной комиссии.

Российская сторона проинформировала Соединенные Штаты, что Россия в одностороннем порядке перенесла встречу и заявила, что предложит новые даты,
– сказал спикер Госдепа.

Любопытно, что никаких объяснений Россия не предоставила. Поэтому государство-агрессор просто избегает переговоров по контролю над ядерным оружием.

Также спикер отметил, что Вашингтон готов перенести заседание Двусторонней консультативной комиссии СНВ на как можно раньше. В США подчеркнули, что возобновление инспекций является приоритетом для поддержания договора как инструмента стабильности.

Что предусматривает Договор СНВ

Договор СНВ ограничивает количество развернутого межконтинентального ядерного оружия, которое могут иметь как США, так и Россия.

В документе закреплено, что каждая из сторон должна сократить свои запасы ядерных боеголовок до 1550 единиц. А также до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.

Согласно документу Вашингтон и Москва имеют право проводить инспекции вооружений друг друга. В последний раз Договор СНВ продлевали в феврале 2021 года еще на 5 лет.

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