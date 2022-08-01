Требуется новая стратегия контроля над ядерным вооружением

Соответствующее заявление сделал президент США Джозеф Байден в канун 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

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В частности, Байден заверил, что США готовы сесть за стол переговоров с россией, чтобы обсудить новую стратегию для замены СНВ-3, срок действия которого истечет в 2026 году.

Для переговоров требуется добросовестный партнер, готовый действовать. А жестокая и неспровоцированная агрессия россии в Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка,

– говорится в заявлении.

Байден отметил, что россия должна продемонстрировать свое желание возобновить работу, а также настаивает, чтобы к переговорам присоединился Китай.

Также, по словам американского лидера, США разработали предложения по возвращению к полному соблюдению СВПД, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

Что известно о договоре СНВ-3

Еще в 2013 году США и россия заключили договор СНВ-3 сроком на 10 лет. Он предполагает сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500.

А количество межконтинентальных баллистических ракет, подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей не должно превышать 700 единиц.

Договор вступил в силу в 2011 году, а в 2021-м его продлили еще на 5 лет.

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