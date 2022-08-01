Потрібна нова стратегія контролю над ядерним озброєнням

Відповідну заяву зробив президент США Джозеф Байден напередодні 10-ї Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Зокрема, Байден запевнив, що США готові сісти за стіл переговорів з Росією, щоб обговорити нову стратегію для заміни СНО-3, термін дії якого закінчиться у 2026 році.

Для переговорів потрібен добросовісний партнер, готовий діяти. А жорстока і неспровокована агресія Росії в Україні порушила мир в Європі і являє собою посягання на фундаментальні принципи міжнародного порядку,

– йдеться в заяві.

Байден зауважив, що росія повинна продемонструвати своє бажання відновити роботу, а також наполягає, щоб до переговорів приєднався Китай.

Також, за словами американського лідера, США розробили пропозиції для повернення до повного дотримання СВПД, щоб Іран не отримав ядерну зброю.

Що відомо про договір СНО-3

Ще у 2013 США і росія році уклали договір СНО-3 терміном на 10 років. Він передбачає скорочення кожної зі сторін розгорнутих ядерних боєзарядів до 1500.

А кількість міжконтинентальних балістичних ракет, підводних човнів і стратегічних бомбардувальників-ракетоносців не повинна перевищувати 700 одиниць.

Договір набув чинності 2011 року, а у 2021-му його продовжили ще на 5 років.

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