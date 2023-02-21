Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав рішення Росії "глибоко прикрим і безвідповідальним".

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Блінкен наголосив, що адміністрація Байдена, як і раніше, готова говорити про угоду щодо ядерної зброї в будь-який час з Росією, "незалежно від того, що відбувається у світі".

Ми будемо уважно спостерігати, що насправді робить Росія,

– зазначив держсекретар США.

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