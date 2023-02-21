Як зазначала Росія та США протягом минулого року інспекція ядерних об'єктів і скорочення ядерної зброї не відбувалось. Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. На його думку, тоді можна зазначити, що нічого якісно іншого не відбувається і статус-кво не змінюється.

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Формування нової домовленності

Проте, за його словами є інший вимір цієї ситуації і той, до якого прагне Росія.

Це формування нової домовленості на базі існування ядерної зброї в країнах, які не брали на себе жодних зобов'язань, пов'язаних з її нерозповсюдженням,

– наголосив політолог.

Він зазначив, що у звіті Мюнхенської конференції з безпеки окремим розділом було питання ядерної зброї. І там аналітики згадали про країни, які не брали на себе зобов'язання по Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Це не СНВ – не взаємні відносини між США та Росією. Це зобов'язання міжнародного характеру, пов'язані з недопущенням використання ядерної зброї, яка несе глобальну загрозу світу. Це такі країни як Індія, Ізраїль та Пакистан", – підкреслив Вігірінський.

Китай планує збільшити кількість ядерної зюрої

Він розповів, що до 2030 року ще одною наддержавою з обсягом ядерного озброєння стає Китай. За оцінками експертів, в країні є близько 350 боєголовок, і до 2030 року Пекін планує довести цю кількість до 1000.

І виникає ситуація, що є не лише дві наддержави з ядерним потенціалом, але є ще третя. А також є суб'єкти, які взагалі не мають зобов'язань щодо непоширення ядерної зброї – це Індія, Ізраїль і Пакистан і до них можна додати ще Північну Корею, якаи вийшла з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у 2003 році,

– відзначив політолог.

Він зауважив, що ядерною зброєю володіє Ізраїль про що вперше напівофіційно зазначалось в аналітичному звіті до Мюнхенської конференції. А також як загроза розглядається Іран.

"Ми маємо сукупність країн з абсолютною різними інтересами і цінностями, але кожна з них несе глобальну загрозу світу. І Путін своїм рішенням штовхає світ до пошуку діалогу в рамках всіх країн, які володіють ядерними технологіями, де інтереси кожної з країн будуть враховуватись", – підкреслив Вігірінський.

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Компроміс співіснування

На його думку, Путін зробив крок до того, щоб виробити нову систему глобальної безпеки, в якій інтереси Росії, Китаю, Індії і Північної Кореї будуть враховуватись такими країнами, як Франція, Велика Британія та США.

"Цей компроміс співіснування він хоче досягнути на базі можливої загрози застосування зброї, яка призведе до знищення усього світу. Це новий крок ескалаційного характеру від Путіна в частині відмови від зобов'язань, які стосуються нерозповсюдження ядерної зброї", – вважає Андрій Вігірінський.

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