Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, найголовнішим фактором для оцінки результатів "Рамштайну" є думка міністра оборони України.

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А Олексій Резніков розповів, що він дуже задоволений результатами засідання.

"Резніков знає набагато більше, ніж ми всі. Тому немає підстав йому не довіряти. Отже, ми також можемо вважати,

що зустріч у форматі "Рамштайн" була цілком успішною", – наголосив Вігірінський.

Прогрес для України у технічних питаннях

За словами політолога, ті результати "Рамштайну-9", які озвучив міністр оборони, є пріоритетними для України. Зокрема, йдеться про:

Посилення української ППО. Адже загроза з повітря нікуди не зникає.

Постачання боєприпасів. Резніков запевнив, що питання з боєприпасами, яких не вистачало Україні, вирішене.

Навчання українських бійців. Усі питання щодо навчання військових узгоджені. Вігірінський зауважив, що вже сформовані всі програми для створення ефективних бойових підрозділів.

Політолог додав, що Україна на 9 засіданні у форматі "Рамштайн" досягла прогресу у багатьох технічних питаннях.

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"Рамштайни" відбуваються частіше, ніж техніка з'являється на полі бою

Звісно, партнери так і не оголосили про постачання Україні винищувачів та далекобійних ракет. Вігірінський вважає, що лише через це недоречно оцінювати "Рамштайн-9" як провальний. Він додав, що не всі зустрічі повинні мати символічні рішення.

"До речі, минув місяць з попереднього "Рамштайну", на якому партнери оголосили про надання Україні танків. І зараз ми бачимо багато викликів, пов'язаних з постачанням цих танків безпосередньо на територію України", – зауважив політолог.

Він додав, що так само є певні технічні питання з постачанням БМП зі США. Для виконання всіх рішень, які були оголошені на попередніх зустрічах у форматі "Рамштайн", потрібен певний час.

"Рамштайни" відбуваються частіше, ніж ті рішення, які на них ухвалюються, встигають матеріалізуватися на полі бою,

– зазначив Вігірінський.

Політолог додав, що, звісно, результати зустрічі союзників України могли б бути й кращими, адже немає меж досконалості. Однак було б надмірним оптимізмом очікувати, що Києву нададуть все й одразу.

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