Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, найголовнішим фактором для оцінки результатів "Рамштайну" є думка міністра оборони України.
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А Олексій Резніков розповів, що він дуже задоволений результатами засідання.
"Резніков знає набагато більше, ніж ми всі. Тому немає підстав йому не довіряти. Отже, ми також можемо вважати,
що зустріч у форматі "Рамштайн" була цілком успішною", – наголосив Вігірінський.
Прогрес для України у технічних питаннях
За словами політолога, ті результати "Рамштайну-9", які озвучив міністр оборони, є пріоритетними для України. Зокрема, йдеться про:
- Посилення української ППО. Адже загроза з повітря нікуди не зникає.
- Постачання боєприпасів. Резніков запевнив, що питання з боєприпасами, яких не вистачало Україні, вирішене.
- Навчання українських бійців. Усі питання щодо навчання військових узгоджені. Вігірінський зауважив, що вже сформовані всі програми для створення ефективних бойових підрозділів.
Політолог додав, що Україна на 9 засіданні у форматі "Рамштайн" досягла прогресу у багатьох технічних питаннях.
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"Рамштайни" відбуваються частіше, ніж техніка з'являється на полі бою
Звісно, партнери так і не оголосили про постачання Україні винищувачів та далекобійних ракет. Вігірінський вважає, що лише через це недоречно оцінювати "Рамштайн-9" як провальний. Він додав, що не всі зустрічі повинні мати символічні рішення.
"До речі, минув місяць з попереднього "Рамштайну", на якому партнери оголосили про надання Україні танків. І зараз ми бачимо багато викликів, пов'язаних з постачанням цих танків безпосередньо на територію України", – зауважив політолог.
Він додав, що так само є певні технічні питання з постачанням БМП зі США. Для виконання всіх рішень, які були оголошені на попередніх зустрічах у форматі "Рамштайн", потрібен певний час.
"Рамштайни" відбуваються частіше, ніж ті рішення, які на них ухвалюються, встигають матеріалізуватися на полі бою,
– зазначив Вігірінський.
Політолог додав, що, звісно, результати зустрічі союзників України могли б бути й кращими, адже немає меж досконалості. Однак було б надмірним оптимізмом очікувати, що Києву нададуть все й одразу.
Результати "Рамштайн-9": головне
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що нова зустріч міністрів оборони країн-союзниць 14 – 15 лютого стала доволі вдалою для нашої держави. За словами Подоляка, не всі новини щодо зброї можна озвучувати, оскільки війна триває і для Росії мають бути сюрпризи.
- Ба більше, що стосується авіаційної коаліції, то тут немає негативних новин, а є позитивні. Подоляк повідомив, що авіаційна коаліція вже практично неформально обговорюється з нашими партнерами.
- Міністр оборони України Олексій Резніков також зазначив, що зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе розв'язувати завдання відповідно до задуму Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу.