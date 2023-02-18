Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, самым главным фактором для оценки результатов "Рамштайна" является мнение министра обороны Украины.
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А Алексей Резников рассказал, что он очень доволен результатами заседания.
"Резников знает гораздо больше, чем мы все. Поэтому нет оснований ему не доверять. Следовательно, мы также можем считать, что встреча в формате "Рамштайн" была вполне успешной", – подчеркнул Вигиринский.
Прогресс для Украины по техническим вопросам
По словам политолога, те результаты "Рамштайна-9", которые озвучил министр обороны, приоритетны для Украины. В частности, это:
- Усиление украинской ПВО. Ведь угроза из воздуха никуда не исчезает.
- Снабжение боеприпасов. Резников заверил, что вопрос с боеприпасами, которых не хватало Украине, решен.
- Обучение украинских бойцов. Все вопросы по обучению военных согласованы. Вигиринский отметил, что уже сформированы все программы для создания эффективных боевых подразделений.
Политолог добавил, что Украина на 9 заседании в формате "Рамштайн" достигла прогресса во многих технических вопросах.
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"Рамштайны" происходят чаще, чем техника появляется на поле боя
Конечно, партнеры так и не объявили о поставках Украине истребителей и дальнобойных ракет. Вигиринский считает, что только поэтому неуместно оценивать "Рамштайн-9" как провальный. Он добавил, что не все встречи должны иметь символические решения.
"Кстати, прошел месяц с предыдущего "Рамштайна", на котором партнеры объявили о предоставлении Украине танков. И сейчас мы видим много вызовов, связанных с поставкой этих танков непосредственно на территорию Украины", – отметил политолог.
Он добавил, что также есть определенные технические вопросы с поставкой БМП из США. Для выполнения всех решений, которые были объявлены на предыдущих встречах в формате "Рамштайн", нужно время.
"Рамштайны" происходят чаще, чем те решения, которые на них принимаются, успевают материализоваться на поле боя,
– отметил Вигиринский.
Политолог добавил, что, конечно, результаты встречи союзников Украины могли бы быть и лучше, ведь нет предела совершенству. Однако было бы чрезмерным оптимизмом ожидать, что Киеву предоставят все сразу.
Результаты "Рамштайн-9": главное
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что новая встреча министров обороны стран-союзниц 14 – 15 февраля стала достаточно удачной для нашего государства. По словам Подоляка, не все новости по оружию можно озвучивать, поскольку война продолжается и для России должны быть сюрпризы.
- Более того, что касается авиационной коалиции, то здесь нет негативных новостей, а есть положительные. Подоляк сообщил, что авиационная коалиция уже практически неформально обсуждается с нашими партнерами.
- Министр обороны Украины Алексей Резников также отметил, что укрепляется "бронированный кулак", который через несколько месяцев сможет решать задачи в соответствии с замыслом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Генерального штаба.