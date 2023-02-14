В частности, министр обороны Алексей Резников рассказал журналистам в кулуарах НАТО, что "очень доволен" результатами заседания. В том числе и потому, что число представителей стран мира увеличилось.

Достойно внимания Киев не упадет, Россия не победит: как Запад хочет подготовить Украину к контрнаступлению

Антикремлевская коалиция растет

В частности, Резников обратил внимание на то, что на 9 встрече в формате "Рамштайн" приняли участие 54 представителя стран мира. Следовательно, по его мнению, антикремлевская коалиция растет.

Я хочу сказать, что я услышал четко месседжи всех представителей: это полная поддержка Украины до победы. И все считают, что победа Украины – именно на поле боя,

– сказал он.

Также Резников добавил, что участники "Рамштайна" отмечалискорость, своевременность и стабильность помощи нашему государству.

Обучение украинских защитников

Во время заседания обсуждали, в частности, обучение военных Украины, направленные на овладение современной военной техникой. Это необходимо для качественной борьбы против оккупантов.

Мы продолжали говорить об обучении наших подразделений для того, чтобы они на той технике, которую нам предоставляют, и принято решение предоставлять, чтобы готовые подразделения выполняли задачи Генерального штаба по освобождению временно оккупированных территорий,

– подчеркнул Резников.

Также на встрече обсуждали, как обеспечить большую подотчетность по учету оружия, которое предоставляется партнерами Украины.

Заседание в формате "Рамштайн-9": коротко