На двухдневный саммит в Брюсселе собрались представители оборонных ведомств из более чем 40 стран мира, чтобы подтвердить и, вероятно, расширить военную поддержку для Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников положительно оценил настроения среди западных союзников и намекнул, что девятый Рамштайн может принести Украине несколько интересных сюрпризов. 24 Канал проанализировал, чего следует ждать от "Рамштайна-9".

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Защита украинского неба и "авиационная коалиция"

Алексей Резников очертил главные темы девятой встречи в Рамштайне. Прежде всего, речь пойдет о защите украинского неба, и, как подчеркнул глава Минобороны Украины, будут делать это "с привлечением авиационной платформы". Можно предположить, что так называемая "авиационная коалиция", по аналогии с "танковой коалицией", позволит сдвинуть вопрос поставок западных истребителей с мертвой точки.

В целом о возможности поставок западных самолетов говорит и заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Накануне Рамштайна он заявил, что страны НАТО могут поставить Украине самолеты, при этом это не будет считаться прямым вмешательством в войну, как об этом постоянно кричат россияне.

Обратите внимание! Уже сегодня Столтенберг подчеркнул, что пока самолеты не в приоритете, потому что следует закончить поставки ранее согласованной техники. Скорее всего, речь идет о танках и БМП, которые союзники уже согласились поставить Украине.



Впрочем, Столтенберг подчеркнул, что обсуждение поставок истребителей все же происходит внутри Альянса.

Вместо этого речь пойдет о важности развития "танковой коалиции" как одной из основных тем "Рамштайна". Сейчас к ней активно приобщаются разные страны мира. Основным поставщиком является Германия, однако остальные союзники также выделяют по несколько танков из собственных запасов. Впрочем, этого все еще недостаточно, а значит, ускорение поставок и увеличение общего количества танков для Украины также обсудят на саммите.

Остин сообщил, что Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды будут поставлять Украину немецкие танки Leopard. Кроме того, США и Чехия предоставят свои танки в дополнение к уже полученным от Польши Т-72.

В то же время США, Германия, Нидерланды поставят Украине системы противовоздушной обороны американского производства Patriot, а Франция и Италия обязались предоставить итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Good morning from Brussels — we’re walking into this week’s meeting of #NATO Defence Ministers. On the agenda: stepping up support for #Ukraine , boosting munitions stockpiles, protecting critical undersea infrastructure.



Check out the media programme: https://t.co/Lzu82irUNn pic.twitter.com/zcMqUF9M4u — Dylan P. White (@NATODepSpox) February 14, 2023

Среди других тем, поднимаемых на встрече в Рамштайне, Резников выделил:

формирование запаса прочности по боеприпасам,

тренинговые программы для украинских воинов,

стабильность поддержки Украины: вопросы логистики, обслуживания, ремонта техники, практическая реализация военного шенгена.

Россия не победит, Киев не падет

Встреча в Рамштайне началась со вступительного слова главы Пентагона Ллойда Остина. Он напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что "вторжение Путина в Украину является тестом для всего мира" и подчеркнул, что через год после начала войны Запад демонстрирует фантастическое единство вокруг поддержки Украины и защиты нашего государства от внешней агрессии.



Начало заседания в формате Рамштайн / фото Минобороны Украины

Остин отметил, что ставки в этой войне слишком высоки, а значит нельзя допустить победы России в этой войне. "Россия не победит, Киев не падет", – заявил Остин.

Глава Пентагона отметил важность весеннего контрнаступления Украины и заверил, что союзники сделают все возможное, чтобы оно было успешным.

Эта общая решительность поддержит импульс Украины в течение следующих недель. Кремль все еще делает ставку на то, что сможет нас переждать,

– сказал Остин на заседании в формате "Рамштайн".

В то же время Алексей Резников отметил, что уже успел лично пообщаться с главой министерства обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и поблагодарил ее за поддержку Украины. Важно, что именно в Нидерланды Украина посылала запрос о возможной передаче истребителей F-16.

Met with my Dutch colleague @DefensieMin Kajsa Ollongren in Brussels.

I appreciate all the support that Dutch government and people provide to Ukraine.

We will fight until our Victory. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 14, 2023

Позитивные сигналы для Украины

Накануне девятой встречи в формате Рамштайн генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с несколькими важными заявлениями, часть из которых касалась именно российско-украинской войны. Учитывая, что заявления Столтенберга прозвучали накануне, можно предположить, что это некий анонс того, в какую сторону направят свои усилия союзники Украины, ведь генсек выражает общее мнение всего Альянса.



Брифинг Йенса Столтенберга / Фото AP

Йенс Столтенберг подчеркнул, что новое масштабное российское наступление уже началось, а Украина должна получить все необходимое вооружение как можно скорее, пока России не удалось перехватить инициативу на поле боя. Генсек НАТО отметил, что "Владимир Путин точно не готовится к миру". Следовательно, и какие-либо манипуляции на тему переговоров, порой звучащие из уст западных лидеров, просто не имеют никакого смысла. Лишь ускорение поставок оружия способно завершить эту войну.

Мы видим, что президент Путин и Россия по-прежнему хотят контролировать Украину. И потому единственный способ обеспечить победу Украины как суверенного государства – это продолжать оказывать ей военную поддержку,

– заявил Йенс Столтенберг.

Обратите внимание! Столтенберг также подчеркнул определенную нехватку боеприпасов, которую начинают испытывать союзники Украины. Его месседж заключался именно в необходимости расширения военного производства, чтобы Альянс мог обеспечить как потребности Украины, так и пополнить собственные запасы оружия.



Столтенберг призвал членов НАТО больше инвестировать в военную промышленность, как это сегодня делают США и Франция.

Генсек НАТО также отметил важность учений для украинских пилотов. Именно время, необходимое для этих учений, является одним из главных вопросов на сегодня. Можно предположить, что к переквалификации украинцев на западные самолеты будут активнее присоединяться страны-члены НАТО. Сегодня обучение для украинских пилотов уже согласовала Великобритания, однако вероятно, к этому процессу присоединятся и другие государства, чтобы ускорить этот процесс.

Переломный момент в войне и новый пакет помощи США

Между тем, в высоких кабинетах Белого Дома не утихают споры о возможностях Украины отвоевать свои территории. Издание The Washington Post написало достаточно предательскую статью, которая подчеркнула определенную "усталость" американцев от военной помощи Украине, в частности, говорилось о части республиканцев, которые уже сегодня заявляют о своих попытках сократить расходы на поддержку Украины.

В статье подчеркивают, что сам президент Байден и его помощники настроены поддерживать Украину как можно дольше, однако они также предупреждают руководство Украины, что политическое давление со стороны республиканцев постепенно растет, а значит, объемы поддержки могут упасть, когда будет исчерпан ранее утвержденный Конгрессом США пакет поддержки Украины.

Впрочем, несмотря на это, Джо Байден и его администрация планируют посетить Польшу к годовщине полномасштабного вторжения и уже работают с Конгрессом, чтобы одобрить прямую бюджетную и военную поддержку Украине еще на 10 миллиардов долларов.

Ожидается, что Байден объявит новый пакет поддержки именно во время этой поездки. Впрочем, каких-либо деталей пока нет, вероятно, именно "Рамштайн" определит основные направления нового пакета помощи.

Как Резников хочет убедить министров обороны стран НАТО

Почти одновременно с девятым "Рамштайном" в Брюсселе пройдет встреча глав минобороны стран-членов НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтеберг заявил, что министра обороны Украины Алексея Резникова также пригласили принять участие в этой встрече. Как и во время самого Рамштайна, главы оборонных ведомств будут обсуждать потребности Украины в борьбе с российской агрессией.

Пока непонятно, в чем будет принципиальная разница между заседанием в формате Рамштайн и встречей натовских министров. Впрочем, возможно, Резникову удастся больше внимания уделить диалогу с представителями конкретных стран и определить их возможности относительно передачи тех или иных типов вооружения.

К примеру, накануне поездки Резникова в Брюссель, Украина запросила Нидерланды о возможности передачи истребителей F-16, что впоследствии подтвердила и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.



Она заявила, что этот запрос Украины вполне понятен, однако выполнить его нелегко. Также Словакия высказывалась о возможности передачи Украине самолетов МиГ-29. Однако они еще должны согласовать это решение на уровне Европейской комиссии и внутри страны.

Возможно, Алексей Резников попытается лично убедить представителей некоторых стран в необходимости первого шага в этом направлении. Ведь, как по вопросу танков до этого, главным является не объем поставок, а сам факт разблокирования для Украины новых типов оружия или техники.