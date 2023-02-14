Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе кратко рассказала, чего же ожидают от очередного "Рамштайна", а также что об этом пишут западные СМИ.

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Боевая авиация, танки и боеприпасы

В НАТО анонсировали, что министры обороны планируют укрепить оборону Альянса, а также поддержать Украину. В преддверии встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о запланированном обсуждении вопроса поставки Украине боевых самолетов.

Он отметил необходимость поставки техники и средств в Украину до того, как Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. По его словам, страны-члены НАТО, которые решат предоставить Украине самолеты, не сделают блок частью военного конфликта. Генсек добавил, что союзники должны снабжать Украину необходимым для одержания победы и мира.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что разговоры с партнерами придают оптимизм:

По его словам, в повестке дня рассмотрят вопросы защиты украинского неба, в том числе авиацию, развитие "танковой коалиции", формирование запаса боеприпасов.

Также министры Альянса обсудят военные тренинги украинских солдат и практическую реализацию "военного шенгена".

В преддверии "Рамштайна" в своей вечерней речи Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас очень высока дипломатическая активность Украины. Он заявил, что Украина работает над тем, чтобы встреча в НАТО принесла результаты:

Готовимся. И работаем, чтобы все наши переговоры отразились в оборонных решениях партнеров как на Рамштайне, так и за время до 24 февраля. Запланированы и новые двусторонние переговоры и встречи,

– сказал президент.

Потребность в боеприпасах: что пишут западные СМИ

В преддверии саммита "Рамштайн 9" западные СМИ оценили возможности получения Украиной нового оружия.

"Запад изо всех сил пытается выполнить список пожеланий Зеленского в области обороны" – именно с таким заголовком вышла статья в Politico в преддверии встречи министров обороны в Брюсселе. Журналисты пишут, что западным партнерам становится сложнее выполнять украинские запросы относительно оружия. Членам Контактной группы по обороне Украины на встрече придется столкнуться с давлением, требующим поставки ракет большой дальности, танков и боевой авиации.

Одним из центральных вопросов встречи станет вопрос, как поддерживать работоспособность уже присланной техники в Украину. В ходе саммита в Брюсселе Зеленский представил каждому европейскому лидеру индивидуальный список запрашиваемого оружия и снаряжения на основе известных запасов и возможностей страны.

Истребители являются приоритетом для украинских чиновников, хотя западные партнеры пока не решаются брать на себя конкретные обязательства. Даже министр обороны Британии Бен Уоллес колеблется о возможности отправки самолетов.

В то же время президент Польши Анджей Дуда, который высказался по поводу возможной передачи самолетов F-16, заявил, что это "сложное решение, которое трудно принять". Дебаты ведутся не только из-за нежелания эскалации, но и из-за необходимости длительного обучения украинских пилотов. А такие условия не отвечают требованиям поставки оружия в Украину. Журналисты отмечают, что, вероятно, этот вопрос будет на обсуждении, но больших анонсов не ожидается.

Financial Times тоже пишет об "острой" нехватке боеприпасов в Украине. Источник западной разведки утверждает, что скорость поставки западного оружия играет решающую роль в попытке России вернуть инициативу в войне. В издании считают, что украинские военные ежедневно производят по 5 000 артиллерийских выстрелов и это равно годовому заказу небольшого европейского государства в мирное время.

Обратите внимание! Как и Politico, так и Financial Times подтверждают, что главной темой саммита будут именно боеприпасы. Однако, по данным FT, истребители также будут вынесены на обсуждение. Кроме того, министры обороны НАТО обсудят, как увеличить производство в оборонной отрасли. После инвентаризации запасов боеприпасов в союзных армиях Альянс проанализирует, где нужно сконцентрировать больше внимания.

Отметим, что после саммита "Рамштайн 9", 16 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. Дуда известен своей поддержкой Украины. Однако пока не сообщается, какие будут вопросы в повестке дня.