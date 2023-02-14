Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі коротко розповіла, чого ж очікують від чергового "Рамштайну", а також що про це пишуть західні ЗМІ.

До теми Від захисту неба до танкової коаліції: Резніков озвучив головні теми "Рамштайну-9"

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Бойова авіація, танки та боєприпаси

У НАТО анонсували, що міністри оборони планують зміцнити оборону Альянсу, а також підтримати Україну. Напередодні зустрічі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів про заплановане обговорення питання постачання Україні бойових літаків.

Він наголосив на необхідності постачання техніки та коштів до України до того, як Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою. За його словами, країни-члени НАТО, які вирішать надати Україні літаки, не зроблять блок частиною військового конфлікту. Генсек додав, що союзники повинні забезпечувати Україну необхідним для отримання перемоги та миру.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що розмови з партнерами надають оптимізм:

За його словами, на порядку денному розглянуть питання захисту українського неба, у тому числі авіацію, розбудову "танкової коаліції", формування запасу боєприпасів.

Також міністри Альянсу обговорять військові тренінги українських солдатів й практичну реалізацію "військового шенгену".

Напередодні "Рамштайну" у своїй вечірній промові Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз дуже висока дипломатична активність України. Він заявив, що Україна працює над тим, щоб зустріч в НАТО принесла результати:

Готуємось. І працюємо, щоб усі наші переговори відобразилися в оборонних рішеннях партнерів як на "Рамштайні", так і за час до 24 лютого. Заплановані й нові двосторонні переговори та зустрічі,

– сказав президент.

Потреба у боєприпасах: що пишуть західні ЗМІ

Напередодні саміту "Рамштайн 9" західні ЗМІ оцінили можливості отримання Україною нової зброї.

"Захід щосили намагається виконати список побажань Зеленського в галузі оборони" –саме з таким заголовком вийшла стаття у Politico напередодні зустрічі міністрів оборони в Брюсселі. Журналісти пишуть, що західним партнерам стає доволі складніше виконувати українські запити щодо зброї. Членам Контактної групи по обороні України на зустрічі доведеться зіткнутись із тиском, що вимагає постачання ракет великої дальності, танків та бойової авіації.

Одним із центральних питань зустрічі стане питання як підтримувати працездатність вже надісланої техніки до України. Під час саміту в Брюсселі Зеленський представив кожному європейському лідеру індивідуальний список запитуваної зброї та спорядження на основі відомих запасів та можливостей країни.

Винищувачі є пріоритетом для українських чиновників, хоча західні партнери поки що не наважуються брати на себе конкретні зобов'язання. Навіть міністр оборони Британії Бен Воллес вагається щодо можливості відправки літаків.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда, який висловився щодо можливої передачі літаків F-16, заявив, що це "складне рішення, яке важко прийняти". Дебати точаться не лише через небажання ескалації, а й через необхідність довготривалого навчання українських пілотів. А такі умови не відповідають вимогам поставляння зброї до України. Журналісти зазначають, що ймовірно це питання буде на обговоренні, але великих анонсів не очікується.

Financial Times теж пише про "гостру" нестачу боєприпасів в Україні. Джерело західної розвідки стверджує, що швидкість постачання західної зброї відіграє вирішальну роль у спробі Росії повернути собі ініціативу у війні. У виданні вважають, що українські військові щодня роблять по 5 000 артилерійських пострілів і це дорівнює річному замовленню невеликої європейської держави в мирний час.

Зверніть увагу! Як і Politico, так і Financial Times підтверджують, що головною темою саміту будуть саме боєприпаси. Однак, за даними FT, винищувачі також винесуть на обговорення. Крім того, міністри оборони НАТО обговорять як збільшити виробництво в оборонній галузі. Після інвентаризації запасів боєприпасів у союзних арміях, Альянс проаналізує, де потрібно сконцентрувати більше уваги.

Зазначимо, що після саміту "Рамштайн 9", 16 лютого, генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Дуда відомий своєю підтримкою України. Однак, наразі не повідомляється, які будуть питання на порядку денному.