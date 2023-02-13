Глава держави зазначив, що дипломатична активність України зараз – дуже висока. Майже щодня є нові домовленості, повідомляє 24 Канал.

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Президент провів засідання Ставки

Зеленський зазначив, що сьогодні був дуже насичений день – і внутрішньою тематикою, передусім оборонною та безпековою, і зовнішньополітичною. Зокрема, він провів засідання Ставку Верховного головнокомандувача, де заслухав доповіді командувачів напрямків, Головнокомандувача, керівників розвідки.

Захист Донеччини та Луганщини, півдня нашої країни, Одеси та області. Постійна увага – до постачання зброї, снарядів та всього, що додає нашим воїнам сили та стійкості,

– зазначив глава держави.

Також він представив сьогодні нових керівників Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ – Василя Малюка та Ігоря Клименка.

"Впевнений, що вони обидва – на своїх місцях. Там, де вони справді корисні для держави. Подякував їм, що вони від перших хвилин війни – на війні. Разом зі своїми колегами. У них вже є значні результати в захисті держави, і вони точно матимуть ще більші здобутки на нових посадах", – заявив президент.