Олексій Резніков зазначив, що вже вдев'яте очолить об'єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генштабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні.

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Про що говоритимуть на "Рамштайн-9"

Глава Міноборони наголосив, що темп надзвичайно високий. Головні питання порядку денного:

захист українського неба,зокрема, через залучення авіаційної платформи,

розбудова "танкової коаліції",

формування запасу міцності по боєприпасах,

тренінгові програми для українських воїнів,

стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену".

Напередодні мав низку розмов з партнерами, – їхня залученість та підтримка дають оптимізм. Все буде Україна,

– підкреслив Резніков.

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Чого чекати від "Рамштайн-9"

Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україні необхідна ефективна бронетехніка, далекобійні ракети, а також штурмова та винищувальна авіація. Все це, за його словами, обговорять на зустрічі.

Військовий експерт Андрій Харук вважає, що, ймовірно, на дев'ятому "Рамштайні" оголосять рішення щодо літаків.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов анонсував, що на "Рамштайні" буде дуже багато "цікавих речей".