Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. За його словами, фактично рішення про надання Україні авіації вже ухвалене.
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Під час зустрічі "Рамштайн-9" союзники можуть лише узгодити певні деталі та офіційно оголосити свою позицію.
"Є дуже висока ймовірність, що рішення по літаках для України буде позитивним", – зазначив Харук.
Які країни можуть надати Україні винищувачі F-16
Звучали кілька найменувань літаків, які могла б отримати Україна. Військовий експерт вважає, що найреалістичнішим варіантом для України стануть винищувачі F-16.
Можливо, першими будуть літаки не зі США. Ймовірно, це будуть ті ж самі Нідерланди, до яких Україна вже звернулася з офіційним запитом щодо надання літаків,
– припустив Харук.
Він додав, що до авіаційної коаліції можуть приєднатися й інші країни. Зокрема, Португалія, яка дає Києву кілька танків Leopard, могла б виділити також кілька одиниць F-16. Адже загалом ця країна має до 30 таких літаків.
"Так само могли б долучитися й інші країни. Але, звісно, найбільша надія на США, у яких на зберіганні перебувають сотні таких літаків", – зазначив військовий експерт.
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"Є ймовірність, що наші пілоти вже освоїли F-16"
За словами Харука, підготовка українських пілотів, які могли б керувати винищувачами F-16, має початися лише після оголошення рішення про надання цих літаків Києву. Військовий експерт вважає, що, враховуючи навчання українських льотчиків, Україна може отримати перші літаки приблизно за 3 місяці.
Щоправда, є певна невелика ймовірність, що наші пілоти вже їх освоїли. Можливо, просто про це офіційно не оголошували. Я сподіваюся, що десь над пустелями Аризони (штат США – 24 Канал) наші козаки вже освоюють нові бойові машини,
– сказав Харук.
Він додав, що це лише припущення. І як швидко відбудеться процес надання Україні літаків, покаже лише час.
Як західні винищувачі вплинуть на ситуацію на фронті
За словами військового експерта, коли літаки F-16 з'являться у небі України, це одразу вплине на ситуацію на фронті. Насамперед посилиться протиповітряна оборона України.
Причому дія літаків розповсюджуватиметься і на територію з того боку фронту, яку ворог зараз вважає своїм тилом.
"Росіянам вже не вдасться так вільно діяти своєю авіацією. Вони й зараз діють під суттєвим тиском нашої ППО. А тут вступлять у дію ще й західні винищувачі", – зазначив Харук.
Допомога з повітря під час контрнаступу ЗСУ
Військовий експерт додав, що F-16 навіть у старих, але модернізованих варіантах – це багатофункціональний винищувач.
На відміну від МіГ-29 чи Су-27, такий літак може повноцінно використовувати високоточне озброєння класу "повітря – поверхня". Тобто влучати по наземних цілях, використовуючи керовані авіабомби. Це також може сприяти нашому потенційному наступу,
– сказав Харук.
На додачу винищувачі F-16 допоможуть зірвати наступальні дії ворога. Зокрема, росіяни не зможуть завдавати ударів по наших вузлах комунікацій.
Авіація для України: коротко
- Про передачу Україні винищувачів вперше заговорив глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра. Він повідомив, що нідерландський уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо Київ про це попросить. Він наголосив, що в Нідерландів немає жодних табу щодо передачі винищувачів.
- Україна подала запит до Нідерландів на постачання винищувачів F-16. Міністерка оборони країни Карін Гільдур Оллонґрен не виключає, що в довгостроковій перспективі Україна таки їх отримає.
- Однак, за словами Оллонґрен, зараз виконати цей запит нелегко. Адже Нідерландам потрібно обговорити наявність винищувачів з американцями та іншими союзниками. Також, оскільки ці літаки є системою оборони США, то Нідерландам потрібен дозвіл американського уряду.