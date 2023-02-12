Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. За його словами, фактично рішення про надання Україні авіації вже ухвалене.

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Під час зустрічі "Рамштайн-9" союзники можуть лише узгодити певні деталі та офіційно оголосити свою позицію.

"Є дуже висока ймовірність, що рішення по літаках для України буде позитивним", – зазначив Харук.

Які країни можуть надати Україні винищувачі F-16

Звучали кілька найменувань літаків, які могла б отримати Україна. Військовий експерт вважає, що найреалістичнішим варіантом для України стануть винищувачі F-16.

Можливо, першими будуть літаки не зі США. Ймовірно, це будуть ті ж самі Нідерланди, до яких Україна вже звернулася з офіційним запитом щодо надання літаків,

– припустив Харук.

Він додав, що до авіаційної коаліції можуть приєднатися й інші країни. Зокрема, Португалія, яка дає Києву кілька танків Leopard, могла б виділити також кілька одиниць F-16. Адже загалом ця країна має до 30 таких літаків.

"Так само могли б долучитися й інші країни. Але, звісно, найбільша надія на США, у яких на зберіганні перебувають сотні таких літаків", – зазначив військовий експерт.

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"Є ймовірність, що наші пілоти вже освоїли F-16"

За словами Харука, підготовка українських пілотів, які могли б керувати винищувачами F-16, має початися лише після оголошення рішення про надання цих літаків Києву. Військовий експерт вважає, що, враховуючи навчання українських льотчиків, Україна може отримати перші літаки приблизно за 3 місяці.

Щоправда, є певна невелика ймовірність, що наші пілоти вже їх освоїли. Можливо, просто про це офіційно не оголошували. Я сподіваюся, що десь над пустелями Аризони (штат США – 24 Канал) наші козаки вже освоюють нові бойові машини,

– сказав Харук.

Він додав, що це лише припущення. І як швидко відбудеться процес надання Україні літаків, покаже лише час.

Як західні винищувачі вплинуть на ситуацію на фронті

За словами військового експерта, коли літаки F-16 з'являться у небі України, це одразу вплине на ситуацію на фронті. Насамперед посилиться протиповітряна оборона України.

Причому дія літаків розповсюджуватиметься і на територію з того боку фронту, яку ворог зараз вважає своїм тилом.

"Росіянам вже не вдасться так вільно діяти своєю авіацією. Вони й зараз діють під суттєвим тиском нашої ППО. А тут вступлять у дію ще й західні винищувачі", – зазначив Харук.

Допомога з повітря під час контрнаступу ЗСУ

Військовий експерт додав, що F-16 навіть у старих, але модернізованих варіантах – це багатофункціональний винищувач.

На відміну від МіГ-29 чи Су-27, такий літак може повноцінно використовувати високоточне озброєння класу "повітря – поверхня". Тобто влучати по наземних цілях, використовуючи керовані авіабомби. Це також може сприяти нашому потенційному наступу,

– сказав Харук.

На додачу винищувачі F-16 допоможуть зірвати наступальні дії ворога. Зокрема, росіяни не зможуть завдавати ударів по наших вузлах комунікацій.

Авіація для України: коротко